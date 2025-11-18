La industria alimentaria valenciana gana peso en detrimento del automóvil

La alimentación, impulsada por las cadenas de distribución valencianas -Mercadona y Consum-, se ha convertido por derecho propio en el motor de la industria autóctona. Tan es así que dicho sector no solo es el primero que más aporta a la economía local sino que, además, aumenta su participación año tras año y eleva su distancia son los siguientes clasificados en este particular escalafón.

El valor de las ventas de producción propia realizadas por establecimientos ubicados en la Comunitat Valenciana se situó al cierre del pasado ejercicio en los 60.063 millones de euros, lo que implica una reducción del 1,1 % respecto de los 60.752 millones del año precedente, o sea 2023, según los datos del Institut Valencià d'Estadística, que señala también que el 97,5 % de las ventas totales corresponden a la industria manufacturera.

Primera

La primera posición en el escalafón por actividades económicas lo ocupa la industria de la alimentación, donde se generaron 11.055 millones de facturación. Dicha cifra equivale al 18,4 % del total del sector secundario. La segunda posición corresponde a la fabricación de vehículos de motor, cuyas ventas ascendieron a los 5.985 millones y acaparaban el 10 % del total. La tercera plaza la ocupa la fabricación de otros productos minerales no metálicos, con 5.628 millones y un 9,4 % del total. La cuarta está en manos de la industria química, que vendió por valor de 5.369 millones y acaparó un 8,9 % del total.

Construcción de coches en Ford Almussafes / Perales Iborra

El apartado de la industria de la alimentación se divide en partidas cuyos porcentajes son muy similares, como la pesca y conserva de frutas y hortalizas (4,5 % del total), otros productos alimentarios (4,3 %), la molienda, horno y pastas alimentarias (4,1 %) y la industria cárnica (4%). Esta rama de la industria valenciana, como ha quedado dicho al principio, ha mejorado su participación en el último año. Así las cosas, en un ejercicio ha elevado su ventas desde los 10.573 millones de euros de 2023 a los 11.055 de 2024, por tanto unos 480 millones más. Asimismo, ha incrementado su peso en el sector secundario de la autonomía al pasar del 17,4 % al 18,4 % del total.

Automóvil

Por contra, el sector del automóvil ha sido uno de los más perjudicados, en buena medida por la crisis que está padeciendo la fábrica de Ford en Almussafes, que ha reducido su producción a unos 98.000 coches en la actualidad frente a los 210.000 en 2023. Así, el 10,7 % del total de la industria que representaba en ese año ha bajado al 10 % de 2024. La industria química perdió prácticamente lo mismo al pasar del 9,5 % al 8,9 %.

Por destino económico, la mayor parte de los 60.063 millones, casi 25.000, corresponden a bienes intermedios, mientras que 16.181 son bienes de consumo no duradero, dentro de los cuales están los alimenticios. El tercer grupo con más facturación es el de los bienes de equipo, con 12.601 millones de euros. Solo el 28,2 % de las ventas tienen una intensidad tecnológica medio-alta.