El ocio nocturno valenciano ya atrapa a 6,5 millones de turistas cada año

Un sector "estratégico" o "vital" para impulsar el turismo y, en general, el ecosistema económico de territorios como la Comunitat Valenciana. Esos son los mimbres asociados al ocio nocturno que se han puesto en valor durante el estreno del X Congreso Internacional de Ocio Nocturno y del V Congreso Nacional de Ocio Nocturno que se están celebrando entre hoy y mañana en una ciudad de València que se erige estos días como "epicentro" a nivel mundial de una actividad importante. Tanto es así que 'atrapó' a cerca de 6,5 millones de viajeros -sumando nacionales e internacionales- en la autonomía durante todo el año pasado.

Es lo que ha destacado en su intervención inicial el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, quien ha afirmado que "los turistas que vienen a disfrutar del ocio nocturno maridan muy bien con los residentes" y, por ello, esta actividad es "parte esencial de nuestra actividad turística". "Cada vez los viajeros eligen más sus destinos por aquello que van a vivir", ha añadido el representante autonómico sobre un mensaje que también ha defendido Maricruz Cádiz, subdirectora de Desarrollo Turístico de València, quien ha enfatizado que este ocio ya es "un eje fundamental que condiciona la elección de destino" y que, en el caso valenciano, es una actividad que "ofrece experiencias sostenibles y seguras". Una visión positiva que también refuerzan las cifras.

No en vano, en declaraciones a este diario, el presidente de la International Nightlife Association, Joaquim Boadas, insistía en que -según sus cálculos- "uno de cada tres turistas tiene muy en cuenta la oferta de ocio nocturno para escoger el destino al que va a viajar", especialmente entre los jóvenes y familias que "viajan con chicos y chicas de más de 16 años".

2 % del PIB y 300.000 empleos

Por eso, en un congreso que reúne a representantes de países tan variados como Singapur, Argentina o Reino Unido, el dirigente internacional insistía en la necesidad de favorecer e "invertir" en una "mayor oferta de calidad del ocio nocturno" para continuar impulsando "el atractivo" de un ecosistema que genera el 2 % del PIB español y del que "más de 300.000 personas dependen" y, por eso, cree que es "necesario protegerlo". Del mismo modo, Boadas ha defendido el auge del tardeo como un "preludio que es muy importante porque las discotecas necesitan más horas de facturación y ese momento les complementa". Pero tiene claro que "el tardeo nunca va a sustituir a la noche".

Más allá de sus palabras, el certamen ha contado también en sus primeros compases con la intervención del presidente de la Asociación Valencia Nightlife, Tico Corrons, quién ha abogado por usar la "música como motor de desarrollo cultural, social y económico" y por buscar un "ocio nocturno responsable que equilibre" el interés empresarial con la convivencia vecinal. En este último aspecto, el dirigente ha reivindicado al 'Alcalde de Noche' -una figura que creen que permitiría dejar atrás el modelo de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) y que serviría para mediar con la Administración- entre otras medidas a desarrollar en una ciudad en la que el ocio nocturno genera un 1,8 % de su PIB.

"Actividad tractora"

Ese y otros puntos como la importancia del ocio nocturno como "actividad tractora", la necesidad de la colaboración público-privada en el sector o los problemas que ha generado una política más restrictiva hacia esta actividad en otros puntos nacionales e internacionales han sido, justamente, los principales focos de debate en la primera mesa redonda del Congreso, titulada "La importancia del ocio nocturno para la economía y el turismo". Un espacio moderado por el presidente de Spain Nightlife, José Luis Benítez, y donde han participado Corrons, el director de Turismo de Ibiza, Juanmi Costa; el director adjunto de la patronal del sector (Fecasarm) en Cataluña, David López, y la directora de Programas de la Oficina de Nueva Gales del Sur (Australia), Victoria Moxey.