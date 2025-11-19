El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana celebra su 75 aniversario

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) celebró este martes el acto conmemorativo de su 75 aniversario, bajo el lema «75 años creando progreso, inspirando el porvenir». Una efeméride que ha puesto en valor la trayectoria de la ingeniería industrial valenciana como motor de desarrollo económico, innovación y servicio a la sociedad. El encuentro, al que asistieron más de trescientos colegiados de las tres provincias, contó con una mesa redonda donde los presidentes territoriales del colegio, Federico Torres, presidente del COIICV València, María José Toledo, presidenta del COIICV Alicante, y Mariano Hernández, presidente del COIICV Castellón, debatieron sobre la profesión y su vínculo con el desarrollo industrial de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, la decana del COIICV, Nieves Romero, puso en valor la contribución del ingeniero industrial en el progreso social. «El ingeniero industrial es parte esencial del futuro: integrando sistemas, liderando equipos, tomando decisiones difíciles y diseñando un futuro más eficiente, más humano y más responsable», afirmó.

La decana del COIICV, Nieves Romero, puso en valor la contribución del ingeniero industrial en el progreso social. / COIICV

Al acto asistieron multitud de autoridades y personalidades del sector, entre las que se encontraban: la presidenta de las Corts, Llanos Massó; el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; y la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez Sanchis. El presidente del Consejo de Cámaras, José Vicente Morata, también quiso estar presente. Además de representantes de las tres universidades valencianas, de la Red de Institutos Tecnológicos y el presidente del Consejo de Colegios de Ingenieros Industriales de España, César Franco.

Los galardonados

En el acto se hicieron entrega de los galardones del 75 Aniversario, que reconocieron a la empresa Hidraqua en la categoría de Sostenibilidad, «por su compromiso con la gestión eficiente y sostenible del agua, un recurso esencial para el bienestar y el futuro de nuestra sociedad». Recogió el premio Jordi Azorín, consejero delegado de la compañía.

La ingeniería Grupotec recibió también un «reconocimiento en la categoría de Excelencia por su capacidad para impulsar proyectos de ingeniería de alto valor añadido y su apuesta por la energía renovable». El premio lo recibió César Moreyra, vicepresidente de Grupotec Ingeniería y director de Renovables de la compañía. La empresa Grespania fue premiada en la categoría de Innovación Tecnológica, «por su apuesta por la innovación y su contribución al posicionamiento internacional de la industria cerámica». Luis Hernández, fundador y presidente de Grespania, recibió el galardón.

A estos tres premios se sumó la mención especial dana que reconoció la labor del Emtre en la gestión de los residuos generados por la dana en los 45 municipios del área metropolitana de València. Eugenio Cámara, director técnico, fue el responsable de recibir el premio.

Impulso al talento joven

La gala reservó un espacio a los jóvenes, con un reconocimiento explícito a los primeros Trabajos Fin de Máster (TFM) de cada provincia, con los que el colegio apuesta por el talento de las nuevas generaciones de ingenieros industriales, capaces de transformar la sociedad e impulsar los cambios que requiere la adaptación a los nuevos tiempos, a través de la innovación y la toma de decisiones.

Los Premios TFM reconocieron a María Dolores Boluda, Premio TFM Valencia; Julia Hernández Valls, Premio TFM Castellón; Sofia Pastor, Premio TFM Alicante; y Rafel Zaragoza, Premio TFM Alicante. / COIICV

Los reconocimientos recayeron en María Dolores Boluda, Premio TFM Valencia, por su trabajo de «Diseño e implementación de una herramienta de investigación operativa para la planificación y secuenciación de carga/descarga de buques»; Julia Hernández Valls, Premio TFM Castellón, por su trabajo de «Reciclado y valorización de rectificado de baldosas cerámicas en la fabricación de cementos sostenibles»; Sofia Pastor, Premio TFM Alicante, por su trabajo de «Estudio de optimización de la fase de pretratamiento en la planta desalinizadora de Alicante»; y Rafel Zaragoza, Premio TFM Alicante, por su trabajo de «Implementación de un sistema de bombeo sostenible utilizando energía solar fotovoltaica y almacenamiento en baterías».

En paralelo, también se reconoció a Joaquín Egido, como Mejor Embajador del Colegio, por su labor de divulgación, su entusiasmo y su capacidad para captar talento joven y acercar la ingeniería a las nuevas generaciones.

Al servicio de la sociedad

A lo largo de sus 75 años de historia, el COIICV acompañó a miles de ingenieros industriales en sus distintas etapas profesionales, fortaleciendo la relación entre la universidad, la empresa y la administración pública, y fomentando la presencia de la ingeniería valenciana en los ámbitos económico, energético, industrial y social.

La decana del COIICV, Nieves Romero, subrayó en el encuentro la relevancia de este aniversario como punto de inflexión para reflexionar sobre el papel de la ingeniería industrial en la sociedad actual. «Hace más de dos siglos, la revolución industrial cambió el rumbo de la humanidad. El vapor, la máquina y la energía transformaron talleres en fábricas, pueblos en ciudades y oficios en profesiones. Pero aquella revolución no fue solo tecnológica, fue también una revolución del pensamiento, que enseñó al mundo que el progreso nace cuando el conocimiento se aplica con propósito», explicó Romero.

En palabras de la decana, «hoy vivimos una nueva revolución, diferente en sus herramientas, pero igual en su esencia. Ya no se mide en caballos de vapor, sino en bits, datos y sostenibilidad. No levanta chimeneas, sino que impulsa redes, energías limpias y nuevos modelos productivos. Y, una vez más, el ingeniero industrial está en el centro de ese cambio».