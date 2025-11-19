La obra de la gigafactoría entra en su recta final para empezar a producir en 2026

Las obras de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt han entrado en su recta final. PowerCo, filial de baterías de VW, comenzará la fabricación en serie de las celdas en el segundo semestre del año que viene e incrementará progresivamente su producción en función de la demanda. La planta arrancará con una plantilla de 1.500 trabajadores y una capacidad de producción de 20 gigavatios hora (GWh) al año. El grupo alemán ha adaptado los plazos de construcción de la gigafactoría al ritmo de venta de los coches eléctricos (que en España ha ido muy lento hasta ahora que ha empezado a despegar).

Una vez terminado el cerramiento de la primera fase de la gigafactoría, los trabajos continúan con la instalación de las salas limpias. Este área es esencial para la fabricación de baterías de iones de litio, que requiere de ambientes extremadamente secos para prevenir reacciones químicas indeseadas y corrosión, que pueden afectar el rendimiento y la vida útil de la batería. En los trabajos intervienen 25 superingenieros coreanos que van a crear el laboratorio clave de la planta. PowerCo ha contratado a la empresa coreana K-Ensol para ejecutar los trabajos de instalación de las salas blancas y secas de la gigafactoría.

La planta valenciana comenzará a entregar celdas en otoño del año que viene. PowerCo ha diseñado un sistema de pila que denomina Celda Unificada (Unified Cell). Según ha informado el grupo, este tipo de celda se va a estrenar en la familia de coches eléctricos urbanos de Volkswagen, Škoda y Cupra.

Edificios de la primera fase de la gigafactoría prácticamente terminados, en una imagen captada el lunes. / Daniel Tortajada

Autonomía

La primera generación de baterías de la gigafactoría de PowerCo en Sagunt va a ofrecer una autonomía de 450 kilómetros (cercana a la de los Tesla Model 3) y un tiempo de recarga de menos de 25 minutos. Los primeros modelos que van a equipar las celdas valencianas son los vehículos eléctricos ID.Polo (hasta ahora denominado ID.2), Cupra Raval, Skoda Epiq e ID. Cross Concept. El ID.Polo y el Cupra Raval se van a producir en la planta de Seat en Martorell (Barcelona) y el Skoda Epiq y el ID.Cross (que es la versión SUV del ID.Polo) en la planta de VW en Landaben (Navarra).

Tres fases de construcción

PowerCo invierte 1.700 millones de euros en la primera fase. La gigafactoría se está construyendo en una parcela de 1.293.842 metros cuadrados y el área de actividad (una vez completadas las tres fases en las que está segmentado el proyecto) ocupará una extensión equivalente a 260 campos de fútbol. Los edificios de la gigafactoría se agrupan en unidades de producción llamadas Standard Factory Block (bloque estándar de fabricación).

Zona del aparcamiento con placas solares y la gigafactoría al fondo. / Daniel Tortajada

Distribución

En cada fase se construirá un bloque y cada uno de ellos tendrá dos edificios de producción de celdas, dos edificios de carga inicial de las pilas y evaluación de rendimiento (proceso denominado de formación y envejecimiento), dos edificios logísticos de recepción de materias primas y salida de las celdas, y un edificio de servicios de agua, electricidad, aire comprimido y nitrógeno.