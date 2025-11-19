La restauración valenciana es la segunda menos productiva de España

La restauración de la Comunitat Valenciana es la segunda con peor productividad de España y, además, una de las menos competitivas del país. Es una de las conclusiones que se extrae del informe ‘Restauración y consumo fuera del hogar. Observatorio del sector Food Service en España y sus regiones en el contexto europeo’ presentado este miércoles y elaborado para el Grupo Cajamar por el director adjunto del IVIE, Joaquín Maudos, en colaboración con la economista también del instituto, Jimena Salamanca. Un estudio que señala, entre otras realidades, que la productividad de cada trabajador de este sector -medido por el Valor Añadido Bruto (VAB) que genera cada ocupado en esta actividad- equivalía en la autonomía en 2023 a 40.326 euros. O lo que es lo mismo, 6.600 euros menos que la media nacional y un dato solo superado por los 37.391 euros por empleado de Castilla-La Mancha.

Este factor de medición influye decisivamente a la hora de apreciar otra realidad como es la competitividad de la restauración valenciana. Para medirla y ordenar a cada territorio, el documento utiliza el coste laboral unitario -lo que le cuesta a cada empresa del sector generar un euro de ese VAB, una métrica influenciada también por lo que le cuesta a ese negocio tener a cada empleado- que sitúa a la autonomía valenciana como la sexta menos competitiva del país, solo superada por Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia y Aragón.

Los bares reinan entre pequeños negocios

Más allá de productividad y competitividad, el informe también realiza una radiografía sobre la composición del sector por nichos de negocio, el tamaño de sus empresas o el empleo que genera esta actividad. En el caso valenciano, en 2024 había un total de 28.525 mercantiles enfocadas a la restauración (un 7,9 % del total de compañías de la autonomía), una cifra que implica -eso sí- el cierre de casi 2.000 empresas desde 2020. Entre ellas, más del 95 % son microempresas o, directamente, no tienen asalariados, lo que refleja un tejido empresarial más disgregado que la media nacional. Esto no impide que el sector genere hasta 153.000 puestos de trabajo.

Por otro lado, si se observa esta actividad por subsectores, los bares y cafeterías son los más numerosos. Casi 16.000 empresas, sin ir más lejos, están vinculadas a esta actividad, seguidas por las 9.838 de restaurantes y casas de comida; las casi 2.000 dedicadas al cátering y las 821 ligadas a hoteles y otros alojamientos.

Más gasto en restauración

Pero el estudio del IVIE y Cajamar no solo hace un análisis de la oferta de la restauración, sino que también observa cómo se comporta la demanda en sus establecimientos. Más en concreto, cogiendo como base la Encuesta de Presupuestos Familiares que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), el documento señala que en el año 2023 el 9,6 % del gasto que realizaron los hogares valencianos fue en restauración, un punto más que la media nacional y el tercer desembolso más alto en esta estadística tras Andalucía (10,5 %) y la Rioja (10,1 %).

Asimismo, en lo que a gasto medio por persona se refiere, los valencianos también invierten más en bares y restaurantes. Sin ir más lejos, cada habitante de la Comunitat se dejó 1.244 euros anuales en estos locales, 16 más que los 1.228 euros por persona que se registraron en promedio en España.