El tráfico de contenedores en Valenciaport crece en octubre aupado por el comercio con China

El tráfico de contenedores en Valenciaport retornó a las cifras positivas en octubre. Tras un septiembre lastrado en su tramo final por la alerta por lluvias que paralizó durante algunas jornadas la actividad en los muelles de València, Sagunt y Gandia, el décimo mes del año señala cómo el movimiento de este tipo de mercancías creció hasta los 492.722 TEUs (unidad de contenedor de veinte pies o 6,1 metros de longitud), lo que supone una mejora del 4,46 % respecto a este mismo momento en 2024. Pese a este incremento, otro medidor para esos intercambios como son las toneladas gestionadas sí que experimenta una caída si se compara su balance con el de octubre del año pasado. En concreto, las mismas se situaron en las 6,128 millones de toneladas, un 1,25 % menos que el registro previo.

China y EE UU crecen

Esa es la imagen que muestra el último boletín de la Oficina Estadística de la Autoridad Portuaria de València (APV), que señala también cómo 85.961 de esos contenedores recibidos en octubre tenían carga destinada a la exportación. Un barómetro en el que los tráficos con China juegan un papel fundamental. Porque siguiendo la tendencia alcista de los últimos tiempos, el comercio con el gigante asiático se ha disparado a doble dígito durante este último mes, situándose en las 7.448.835 toneladas (+12,57 %) y en los 702.248 TEUs (18,94 % de mejora).

En esos registros mejorados no se encuentra Italia -su volumen de mercancías en tráfico desciende un 2,3 %- pero sí un mercado como Estados Unidos que, pese a los vaivenes comerciales y aduaneros generados por las políticas de la Administración Trump, está creciendo. Sin ir más lejos, el país norteamericano fue el segundo destino más importante en TEU para Valenciaport en octubre, con 314.955 contenedores (un 1,22 % más), seguido a continuación de Argelia, que una vez superada por completo toda la crisis diplomática por el posicionamiento de España en el Sáhara Occidental, creció un 32,64 % hasta los 269.423 TEUs.

Con toda esta evolución, el acumulado en lo que va de año también experimenta una doble realidad. Si lo que se observa son las toneladas de mercancías gestionadas en carga y descarga, estas cayeron hasta octubre un 1,12 % y se quedaron en los 67,1 millones de toneladas. Mientras, si el registro que se observa es el de movimiento de contenedores, los datos de la APV reflejan cómo en los diez primeros meses del año se registraron 4.779.759 unidades, una mejora del 3,74 % en relación al balance de 2024.

La caída del automóvil

Más allá de datos generales, los registros en Valenciaport también indican que la crisis del automóvil -perfilada en el caso valenciano en la caída productiva de una Ford Almussafes que va a cerrar el año produciendo por primera vez menos de 100.000 coches en sus instalaciones- sigue lastrando sus números. En concreto, entre enero y octubre, el volumen de automóviles gestionados -exportados, importados o en tránsito- asciende hasta los 419.581 vehículos, una caída del 10,5 % con relación al mismo acumulado del año previo.