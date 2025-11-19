Vicente Lafuente, elegido vicepresidente de CEOE
La secretaria general, Inmaculada García, y los presidentes provinciales también entran en la junta directiva
El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha sido nombrado hoy, por parte de la junta directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y a propuesta de su presidente, Antoni Garamendi, vicepresidente de la organización nacional, tal como estaba previsto.
Junto a Vicente Lafuente, formarán parte de la junta directiva de CEOE en representación de la CEV: Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia; César Quintanilla, presidente de CEV Alicante; Luis Martí, presidente de CEV Castellón; Salvador Navarro, presidente de la Comisión de Relaciones con las Cortes; Amaya Fernández, presidenta de Quimacova; Federico Fuster, presidente de HOSBEC; José Antonio Pastor, director de AEFJ; José María Martínez, presidente de Simetria Grupo Empresarial e Inmaculada García, secretaria general de la CEV.
La CEV mantendrá asimismo los 30 representantes de la Comunitat Valenciana en la asamblea general de la CEOE, consolidando así la presencia y participación del empresariado valenciano en los órganos de gobierno de la organización nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros
- Moción de censura contra la alcaldesa en Torrent (PP)
- Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
- Decenas de desalojados tras un incendio en un séptimo piso en Blasco Ibáñez
- Dimite la 'mediadora' del Consell con las víctimas de la dana
- Un jefe de equipo del 112 da la clave para pedir íntegra la 'caja negra' de la emergencia del 29-O
- El Valencia CF expulsa al racista del sector 5 de Mestalla
- El desembarco de tecnológicas agota la oferta de oficinas en València