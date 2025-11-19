La inmobiliaria Pryconsa compra suelo en Valencia para promover 654 viviendas baratas

La promotora madrileña Pryconsa ha cerrado la compra de suelo para construir 654 viviendas protegidas en València y Sagunt. La compañía ha adquirido solares para promover 1.747 pisos protegidos y de renta libre en el Cap i Casal, Sagunt, Canet de Berenguer y Gandia. La operación se produce en un momento en el que la construcción de vivienda está bajo mínimos en València y su área metropolitana por la falta de suelo disponible.

La inmobiliaria subraya que la megacompra de suelo responde "a una ambiciosa operación de expansión territorial" con la adquisición de solares estratégicos en la Comunitat Valenciana, destinados al desarrollo de más de 2.500 viviendas nuevas tanto de protección como de precio libre. Los desarrollos comenzarán a activarse de manera progresiva entre este año y 2027.

En el caso de València, Pryconsa ha adquirido suelos para promover 280 pisos de Vivienda de Protección Pública (VPP) y 200 viviendas libres en la pedanía de La Torre. El proyecto es una de las actuaciones residenciales de mayor tamaño dentro del término municipal del Cap i Casal. El precio de la vivienda protegida es de 2.400 euros el metro cuadrado, mucho más bajo (un 27 %) que el coste medio de la vivienda de obra nueva en València, que es de 3.296 euros, según un análisis del Instituto Valenciano de la Edificación.

Sin oferta disponible

Pryconsa subraya que la combinación de vivienda libre y protegida "permite equilibrar la oferta residencial y contribuir al acceso de jóvenes y familias a viviendas asequibles". València se ha quedado sin pisos de obra nueva disponibles. Ahora mismo solo hay un centenar para una ciudad que roza los 850.000 habitantes y tiene más de 400.000 inmuebles, según revela el informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, correspondiente al segundo trimestre de 2025.

El escenario que muestra el informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda incluye otro dato demoledor: solo 15 viviendas de protección pública se encontraban en venta activa en toda la ciudad en el segundo trimestre del año. Eso supone el 0,0036 % del parque total de València. Una cifra que, más allá de lo simbólico, muestra el desmantelamiento funcional de la política pública de acceso a la vivienda, según los responsables del análisis.

La falta de suelo, según coinciden todos los expertos, está detrás del estancamiento de la construcción de viviendas. En la ciudad de València solo quedan solares para construir 8.000 pisos y los urbanistas advierten de que la única alternativa es construir en el área metropolitana.

Solares en el barrio de Sociopolis. / Miguel Angel Montesinos

Sagunt

El segundo gran foco de inversión de Pryconsa está en Sagunt. La inmobiliaria ha comprado suelo para promover 614 viviendas. De ellas, 374 pisos serán protegidos y 240 viviendas libres. El mercado inmobiliario en la capital del Camp del Morvedre está muy activo tras el desembarco de Volkswagen en Parc Sagunt II. La inmobiliaria destaca que es "una de las zonas con mayor proyección industrial y logística de España por el impulso de inversiones estratégicas como la gigafactoría de baterías" de PowerCo. La inmobiliaria también ha comprado solares para construir 180 viviendas del mercado libre en Canet d'en Berenguer (población que linda con Sagunt).

Además, Pryconsa se ha hecho con pastillas de suelo para construir 500 viviendas en Gandia. Los inmuebles están dirigidos "a la oferta residencial en un mercado en expansión", destaca la promotora.