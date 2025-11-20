Amancio Ortega compra la sede de Amazon en Vancouver (Canadá) por cerca de 700 millones

Pontegadea, el brazo inversor del fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ha cerrado una nueva inversión inmobiliaria, la quinta en Canadá, con la compra de las oficinas del gigante norteamericano Amazon en Vancouver, por un importe de 1.100 millones de dólares canadienses (680 millones de euros al cambio), según ha adelantado el medio británico especializado Green Street News y ha confirmado EL PERIÓDICO con fuentes de mercado.

El nuevo edificio de Pontegadea en Canadá, ubicado en pleno centro de la ciudad costera, se le conoce como 'The Post' y era propiedad hasta ahora de QuadReal Property Group. El inmueble está formado por dos torres, una de plantas y otra de 19. Además del 'cuartel general' de la empresa liderada por Jeff Bezos, aloja a otras compañías como Loblaws City Market, Oakberry y Starbucks. Esta se trata la quinta transacción que cierra el family office de Ortega en Canadá. La más importante la completó en 2022, la adquisición de la sede de Royal Bank, la principal entidad financiera de Canadá, por la que pagó alrededor de 840 millones de euros.

Pontegadea acelera las compras

En 2025, Pontegadea ha ingresado 3.104 millones de euros procedentes de dividendos de Inditex, compañía de la que controla el más del 59% del capital. El family office, la mayor inmobiliaria de España, invierte principalmente en edificios de oficinas, hoteles, logística, viviendas o activos comerciales en las grandes ciudades de los principales países de Norteamérica, Asia (principalmente Corea del Sur) y Europa, incluido Reino Unido.

Entre las últimas adquisiciones de Ortega destaca la sede de Planeta en Barcelona, por la que pagó cerca de 250 millones de euros a Blackstone, la sede de Banco Sabadell en Miami por 236 millones, una nave también alquilada a Amazon en Reino Unido por más de 90 millones o dos hoteles, uno en París y otro en Ámsterdam, por cerca de 100 y 85 millones de euros, respectivamente.