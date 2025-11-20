La crisis del automóvil agrava el déficit del comercio exterior valenciano hasta los 135 millones de euros

La Comunitat Valenciana, territorio históricamente exportador, sigue viendo cómo su balanza comercial en el exterior se resquebraja ante el mal momento que viven el automóvil o la cerámica. Esa es la conclusión que se extrae del último informe de Comercio Exterior dado a conocer este jueves por la Dirección Territorial de Comercio en Valencia, que señala cómo la diferencia entre las exportaciones y las importaciones valencianas de enero a septiembre alcanzó los 135,9 millones de euros a favor de las segundas. Una realidad explicada tanto por el auge de las compras en el extranjero -que en estos tres primeros trimestres del año subió casi un 6 % hasta rozar los 28.000 millones de euros- como por el ligero aumento de las ventas internacionales (de un 0,3 % hasta los 27.814 millones de euros), lastradas estas por el mal momento de algunas actividades esenciales.

Las caídas en sectores clave

En concreto, la automoción es la partida que mayor golpe está padeciendo. La crisis en la que se enmarca Ford Almussafes -una planta que ha llegado a fabricar 440.000 coches al año, pero que este 2025 cerrará con menos de 100.000 unidades ensambladas- provoca que las exportaciones de este sector se hayan reducido hasta un 17,5 % con relación al mismo periodo del año pasado, quedándose en los 3.162 millones de euros. Un desplome que no solo se da en las ventas en el extranjero de los propios vehículos (-11,9 %), sino especialmente en los componentes fabricados por una industria auxiliar cuya penetración en esos mercados internacionales se ha reducido más de un 36 % este 2025 y se queda en los 557 millones de euros.

Sin embargo, la automoción no es la única partida importante que sufre. Dentro de las semimanufacturas no químicas, en la cerámica también se aprecia una caída de ventas en el exterior de más de un 1 %, quedándose en los 2.646 millones de euros. La única gran noticia, como viene siendo habitual, la deja la exportación de frutas y hortalizas, que sube un 8,7 % hasta los 4.435 millones de euros.

Zona de contenedores en el puerto de València, en una imagen de archivo. / Miguel Ángel Montesinos

En el otro extremos, son justamente las importaciones de este sector alimentario las que más están tirando en lo que a compras en los mercados internacionales se refiere. No en vano, respecto a los nueve primeros meses de 2024, las empresas valencianas compraron frutas, hortalizas y legumbres por valor de 1.577 millones de euros, un 28,7 % más que hace un año. En esos aumentos también resultan significativas las importaciones al alza de materias primas (21,4 %), los bienes de consumo duradero (8,5 %) o los bienes de equipo (7,7 %).

Distribución geográfica

Pero, ¿dónde está vendiendo y comprando más la Comunitat en este 2025? En el apartado exportador, el auge de mercados como Alemania o Portugal está compensando la caída de otros socios prioritarios como Italia (12,8 %), Reino Unido (3,6 %) o Francia (0,7 %). Fuera del continente europeo, resulta llamativa la diferencia entre China -en donde las ventas de productos valencianos suben un 41,8 % hasta superar los 500 millones de euros- y Estados Unidos, país en el que los vaivenes aduaneros aplicados por Donald Trump están generando una bajada exportadora del 6,4 % hasta septiembre.

En lo que a importaciones se refiere, resulta destacado también que se eleven las compras de productos chinos hasta en un 10,8 % y ya rocen los 5.000 millones de euros de valor, así como el auge a doble dígito de las adquisiciones procedentes de Turquía o Egipto, dos de los mayores competidores de la Comunitat en un producto esencial como son los cítricos.