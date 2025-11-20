València supera los 200 millones de inversión en startups

València ha consolidado este año su posición como uno de los principales polos de innovación del Mediterráneo y del sur de Europa. El ecosistema emprendedor de la ciudad ha alcanzado un nuevo récord histórico al superar los 200 millones de euros de inversión en startups en lo que va de 2025. El aumento de la inversión ha estado impulsado por varias operaciones destacadas.

El Observatorio de Startups de la Fundación Bankinter certificó en septiembre que las empresas tecnológicas valencianas ya habían captado hasta ese momento 161 millones de euros a travás de 24 rondas de financiación con una media de siete millones por operación. Este impulso se ha reforzado tras el anuncio de la biotecnológica con sede en València Arthex Biotech del cierre de una ronda de 42 millones de euros liderada por Bpfrance. Arthex Biotech desarrolla terapias basadas en ARN para enfermedades genéticas raras.

Con más de 1.200 startups activas, la ciudad se mantiene como tercer hub de innovación de España y avanza a un ritmo comparable al de centros europeos como Marsella, Bolonia o Múnich. Paula Llobet, edil de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València, destaca que “este récord de más de 200 millones de inversión no es solo una buena noticia para las startups, es una gran noticia para el futuro de Valéncia. La consolidación del ecosistema innovador significa más oportunidades para todo el talento que estamos formando aquí, especialmente para los jóvenes”.

Slush Helsinki

Paula Llobet está participando en Slush Helsinki, uno de los encuentros tecnológicos más influyentes del mundo que se celebra en la capital de Finlandia. La presencia de València en Slush tiene como objetivo reforzar la visibilidad internacional del ecosistema y establecer nuevos puentes de colaboración con Helsinki, considerada una de las capitales tecnológicas más avanzadas de Europa.