Inmobiliario
Las grandes marcas batallan por los últimos locales libres en el centro de València
El Cap i Casal lidera la subida de precios de los establecimientos comerciales en las calles más caras de las ciudades españolas
Las grandes marcas compiten por los últimos locales libres en las calles más caras del centro de València. La tasa de disponibilidad ha caído al 0,36 % y grupos como Inditex copan los mejores locales en la calle Colón. El Cap i Casal lidera la subida nacional del coste de las rentas en las vías más demandadas por el tirón de compras del turismo internacional, según revela un informe de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield.
La calle Colón ha consolidado su posición entre las principales arterias del país. La vía comercial es la séptima más cara de España (tras los principales enclaves de Madrid y Barcelona y la calle Marqués de Larios de Málaga) con una renta media de 150 euros el metro cuadrado al mes (30.000 euros mensuales una tienda de 200 metros). El coste de los alquileres en la calle Colón ha subido un 15 % en el último año por la guerra abierta entre las principales marcas de moda por hacerse un hueco en el considerado como principal escaparate comercial de València. El análisis revela que la calle Colón ya es más cara que la calle Goya de Madrid (que tiene una renta media de 130 euros el metro cuadrado).
La zona 'superprime' de València "cuenta con tan solo un 0,36 % de disponibilidad, lo que evidencia la fuerte demanda y la escasez de espacio en este tramo", según el informe de Cushman & Wakefield, que ha analizado los principales enclaves comerciales del mundo. En la calle Colón hay 82 locales comerciales ocupados y solo cuatro disponibles. Además, estos cuatro espacios libres son pequeños.
Inditex copa junto a El Corte Inglés los mejores espacios en la calle Colón. En concreto, el grupo de origen gallego que lidera Amancio Ortega está presente con las marcas Zara, Pull and Bear, Oysho, Berskha, Massimo Dutti, Zara Home, Lefties (que ocupa el inmueble donde estuvieron Lanas Aragón y Mark & Spencer) y Stradivarius. La vía comercial más cara de València también cuenta con la presencia de marcas como Media Markt, Apple, Mango o Tag Heuer. Además, el Valencia CF ha trasladado su tienda de referencia de la plaza del Ayuntamiento a Colón.
El turismo internacional, según la consultora inmobiliaria, es el principal combustible del motor del crecimiento de estas calles. Los turistas extranjeros que más han visitado València entre enero y septiembre son, por este orden, italianos, neerlandeses, estadounidenses, británicos y alemanes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Gran consumo
Rob Travers, responsable en Europa, Oriente Medio y África de Retail en Cushman & Wakefield, subraya que ocupar un espacio en este tipo de vías "va más allá del lujo. La presencia en estas calles ya no es exclusiva de las marcas de alta gama. Cada vez más enseñas del segmento gran consumo están apostando por ubicaciones prime porque ofrecen una visibilidad, un flujo constante de público y una conexión con el consumidor que difícilmente se consigue en otros entornos".
92 ciudades analizadas
El informe de Cushman & Wakefield, que analiza las rentas prime de las calles comerciales en 92 ciudades de todo el mundo, destaca el constante atractivo del Passeig de Gràcia, que este año asciende una posición y ocupa el 16º puesto en el ranking mundial con una renta prime de 285 euros al mes el metro cuadrado, lo que representa un aumento del 8 % respecto al año anterior.
La calle Serrano, en Madrid, le sigue de cerca, con unas rentas de 275 euros el metro cuadrado al mes, lo que representa un aumento del 8 % respecto el año anterior. Este crecimiento viene impulsado por la continua incorporación de grandes firmas internacionales, cuya presencia ha contribuido de forma decisiva a este incremento pronunciado de las rentas.
Clasificación
En España completa el podio la Gran Vía de Madrid, que se sitúa en tercera posición, con una renta prime de 260 euros el metro cuadrado. La calle madrileña supera este año a Portal de l'Àngel, en Barcelona, con la que compartía posición en la edición anterior del ranking. Por su parte, Portal de l'Àngel comparte la cuarta plaza con las calles José Ortega y Gasset y Preciados, ambas en Madrid, que registran una renta prime de 255 euros. Más allá de estas dos ciudades, destacan las calles Marqués de Larios, en Málaga (quinta posición) con 220 euros; Fuencarral, en Madrid (180 euros); Colón, en València; Tetuán, en Sevilla (140 euros); Gran Vía, en Bilbao (135 euros); y Goya, en Madrid.
