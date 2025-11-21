Una actualización bloquea durante tres días toda la justificación de facturas públicas a empresas

El Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe), el sistema del Gobierno mediante el cual empresas, autónomos, ayuntamientos o mancomunidades de toda España pasan a la administración pública facturas o justifican subvenciones, se encuentra desde hace tres días totalmente bloqueado por una actualización. Un colapso que comenzó el pasado miércoles y que, según ha podido saber este diario, está provocando que millones de facturas cada día no se estén 'subiendo' en un periodo del año especialmente difícil y de gran actividad en este servicio al estar marcado por los cierres de cuentas y presupuestos en el ámbito privado y público.

"Actualización de nuestros sistemas"

En concreto, en la página web del FACe solo se puede observar actualmente un escueto mensaje: "estamos procediendo a la actualización de nuestros sistemas. Disculpe las molestias". El mismo, según confirman fuentes conocedoras de la situación, lleva estando ahí "desde primera hora del miércoles", sin que se haya producido ningún avance ni comunicación al respecto. "Imagínate la cantidad de empresas, autónomos y administraciones de toda España que no están pudiendo meter facturas", destaca uno de los afectados consultados por este diario sobre un problema que también confirman desde la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Sin ir más lejos, fuentes de la patronal autonómica explican que los autónomos que pertenecen a ella acumulan tres días sin poder subir sus facturas.

La indignación, sin ir más lejos, se ha transmitido también a redes sociales. En 'X' (antigua Twitter), varios usuarios cargaban entre ayer y hoy contra el Gobierno central por la falta de desbloqueo de este punto de entrada. "Hola @mintradigital ¿os falta mucho? Llevo desde ayer a las 21:00 que quiero subir una factura a face[.]gob[.]es y me dice el mensaje que estáis de mantenimiento. Son las 9 AM y sigue igual ¿No deberíais hacer estas tareas en horario nocturno, con un corte mínimo y avisando?", se quejaba un usuario. "Para cuando @mintradigital y señor @oscarlopeztwit la puesta en funcionamiento de face gob? Miles de personas intentando presentar facturas y llevamos desde el 19/11 sin poderlo hacer", lamentaba otro.

Temor a otro colapso

Del mismo modo, las fuentes consultadas también temen que otro problema se pueda dar una vez este inconveniente se solucione. "Cuando consigan levantar la web, va a haber tal demanda que se va a colapsar", concluyen.

FACe es el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado. A través de FACe las empresas presentan sus facturas electrónicas obligatoriamente desde 2015. La Administración General del Estado ofrece a sus proveedores de un único punto de presentación de facturas con todas las ventajas que ello conlleva – ventanilla única de presentación y consulta, formato unificado, codificación unificada de unidades, etc.

Además FACe puede ser utilizado por otras administraciones públicas como su propio punto general de entrada de facturas electrónicas lo que incide en los beneficios para los proveedores de las administraciones. El punto ofrece un Portal web para presentar la factura electrónica y permite a los proveedores si lo desean conectar sus sistemas de facturación con FACe de manera automática. Además el sistema está integrado con la aplicación Facturae y con otros sistemas del sector privado lo que permite un envío cómodo y sencillo de sus facturas electrónicas.