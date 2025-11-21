El boom turístico dispara la inversión hotelera con un 30 % más de habitaciones en València

El boom turístico que vive el Cap i Casal ha disparado el interés de los inversores nacionales e internacionales por el sector hotelero valenciano. En los próximos dos años, la capacidad hotelera de València va a crecer un 30 % con 3.000 habitaciones nuevas. Promotores y operadores tienen en marcha cuarenta proyectos hoteleros dirigidos sobre todo a los turistas con más poder adquisitivo (los nuevos establecimientos con más capacidad tendrán cuatro y cinco estrellas).

La inversión hotelera en València suma 85 millones de euros en los primeros ocho meses del año, según la consultora inmobiliaria Savills. La operación más importante ha sido la compra por parte de la sociedad Genefim (Grupo Societé Générale) a la sociedad de inversión inmobiliaria cotizada en bolsa (socimi) Atom del hotel Exe Rey Don Jaime por cincuenta millones de euros. El establecimiento tiene 14 plantas y 319 habitaciones y está situado junto a la Ciudad de las Ciencias.

Fiebre inversora

Tras este tipo de operación está la fiebre inversora por el sector hotelero de València ante la fortaleza turística por el tirón de la demanda internacional. La consultora inmobiliaria Savills subraya que València ha dejado de ser un destino estacional, ya que los hoteles y apartamentos turísticos tienen una ocupación media de cerca del 80 % durante todo el año.

Hotel Centenari (del grupo Marriot), abierto en la plaza del Ayuntamiento de València. / JM LOPEZ

En los ocho primeros meses del año, los establecimientos del Cap i Casal han sumado 3,3 millones de pernoctaciones, con un predominio de turistas internacionales (65,4 %) frente a los nacionales (34,6 %). Estas cifras "evidencian" que tras el impacto inicial de la dana en el sector se ha producido "una recuperación sostenida y València se ha consolidado como un destino robusto y atractivo", según destaca la consultora.

De 147 hoteles a 201

La planta hotelera en la ciudad ha pasado de 147 establecimientos en 2019 a 201 en 2025, lo que representa un crecimiento del 35 %. En el mismo periodo, el número de nuevas habitaciones solo ha aumentado un 14 %. "Esto se debe al desarrollo de productos de menor tamaño en zonas más céntricas de la ciudad", precisa la consultora Savills.

La ocupación media de los hoteles hasta finales de agosto ha sido del 76,2 %. La mayoría de la oferta de habitaciones se concentra en hoteles (80 %) y apartamentos turísticos y apartahoteles (18 %). En cuanto a las categorías hoteleras, predominan los segmentos de cuatro estrellas (47 %). Los dos operadores con más presencia son las cadenas Room Mate (que lidera Kike Sarasola) y Lime Home, ambos con diez establecimientos.

Ahora mismo, en València hay 10.191 habitaciones hoteleras abiertas. Los cuarenta proyectos que están en marcha sumarán otras 3.000 habitaciones, según destaca Savills. Una de las últimas licencias concedidas por el ayuntamiento ha sido la del Palacio de los Centelles, en la calle Caballeros, una casa señorial del siglo XV que está semiabandonada pese a estar protegida. Una empresa la convertirá en un hotel de cinco estrellas con 105 habitaciones.

Vuelve Hilton

Sercotel también va a abrir un establecimiento de 70 habitaciones en la plaza de Santa Mónica (cerca de las Torres de Serranos), otro de 85 habitaciones junto a la estación del AVE y un tercero de cuatro habitaciones en la calle Jesús 32. Además, la cadena Hilton vuelve a València con un hotel de la marca Tapestry Collection by Hilton de 84 habitaciones en el barrio del Cabanyal. Otro proyecto emblemático es el que abrió antes del verano el grupo Marriot en el antiguo edificio de Telefónica en la plaza del Ayuntamiento de València, donde explota un establecimiento premium.