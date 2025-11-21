Hoteles valencianos regalan cestas con cerveza o días de parking gratis a sus clientes más sostenibles

Irte de viaje, dejar la maleta y encontrarte dentro de tu habitación de hotel -ya sea en la cama, en el minibar o encima del lavamanos del baño- un pequeño obsequio con el que el establecimiento ha querido mejorar tu estancia. Casi cualquiera que se haya ido de vacaciones ha podido vivir esta situación en primera persona, con 'detallitos' que van desde cepillos de dientes a zapatillas de estar por casa, pasando por la siempre agradable botella de agua fría o un café destinado a ayudar a despertarte a primera hora de la mañana.

Incentivos para los clientes

Sin embargo, en un mundo que cada vez mira más hacia el cuidado del medioambiente, la economía circular o la reducción de residuos, algunos hoteles de la Comunitat Valenciana están apostando por impulsar fórmulas más imaginativas enfocadas en que sus clientes sean más sostenibles y, de paso, también tener un ahorro en el coste económico y de recursos en sus negocios. ¿Cómo? Pues otorgando incentivos o regalos a aquellos usuarios que indiquen, por ejemplo, que no quieren "que se les arregle su habitación todos los días".

Es lo que reconoce, cuestionado al respecto por este diario, el presidente de la patronal de este sector a nivel valenciano (Hosbec), Fede Fuster. Y es que aunque todavía no es una práctica totalmente extendida en el tejido hotelero de la Comunitat, sí que explica que cada vez "hay más establecimientos que lo están haciendo". Todo ello a pesar de que esta práctica -alerta el responsable- puede ser "problemática" bajo la actual legislación, que es "una normativa muy desfasada" y "si un inspector quiere buscarte las cosquillas, te las puede encontrar". Debido a este hecho, la intención de la patronal es que se pueda implementar esta posibilidad de la manera oficial con los cambios que propondrán la próxima vez que se reúnan con el Consell. "Nosotros desde Hosbec no lo recomendamos, pero sabemos que se está haciendo", asegura Fuster.

De cervezas a días de párking

Pero, ¿qué tipo de bonificaciones se están implementando para favorecer esa sostenibilidad? Como señala el dirigente hotelero, algunos establecimientos del sector más enfocados en el ámbito vacacional "te pueden dar una cesta con cerveza o resfrescos", mientras que en otros casos de los que tiene constancia ese regalo puesto a disposición de los usuarios han sido "entradas" para algún espectáculo o evento o, en otras situaciones, "hay gente que incluye un día de parking gratis".

No en vano, Fuster asegura que a día de hoy muchos clientes "no necesitan que les cambien las sábanas todos los días o que hagan sus habitaciones". De ahí que, si estas iniciativas acaban atrayendo a algunos usuarios, lo que se genera es que "al final le quitas a los chicos de pisos varias habitaciones a hacer" y, además, "consumes también menos agua y menos químicos" al tener que lavarse menos elementos como las sábanas o las toallas. "Salimos todos ganando", concluye el dirigente, porque "el cliente al final se lleva algo a cambio, el personal también sale ganando porque tiene menos trabajo y ahorramos en recursos como el consumo de agua".