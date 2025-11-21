La patronal y los sindicatos piden no ser "moneda de cambio" entre partidos

Los secretarios generales de UGT-PV y CC OO-PV, Tino Calero y Ana García, y el nuevo presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, han defendido este viernes que sus organizaciones no pueden ser una "moneda de cambio" en la elaboración de los presupuestos de la Generalitat ni en pactos de gobierno para investir a un nuevo presidente de la Generalitat. Del mismo modo, han reclamado que las cuentas autonómicas sean "fruto del diálogo social" y el Consell tenga en cuenta sus propuestas.

Así lo han explicado en una rueda de prensa este viernes, después de reunirse para trabajar conjuntamente en propuestas que presentar al gobierno valenciano en el marco de los presupuestos y de las mesas del diálogo social, en el que ha sido el primer encuentro de los tres tras la elección el pasado 6 de noviembre de Lafuente como nuevo presidente de la patronal autonómica en sustitución de Salvador Navarro.

El presidente de la CEV ha subrayado que "el papel de los agentes sociales no se puede poner nunca ni en entredicho ni utilizar como moneda de cambio" y ha señalado que les gustaría "poder aportar y poder trabajar" con la Generalitat en la elaboración de los presupuestos. "Pensamos que nos tienen que tener en cuenta", ha agregado.

Servicio

Lafuente ha manifestado que las organizaciones empresariales y sindicales se ponen "al servicio de la política" y ha reivindicado que "la política con altura de miras es absolutamente necesaria en la hora de tomar decisiones". "La política polarizada no nos ayuda absolutamente en nada", ha asegurado.

Inmaculada García, secrataria general de la CEV, Lafuente, García y Calero / Levante-EMV

Sobre el estado del diálogo social y cómo le ha afectado la inestabilidad política, ha explicado que las mesas de trabajo constituidas con la Generalitat no se estaban reuniendo y que en los últimos años no se ha "tenido en cuenta" a los agentes empresariales y sindicales para la elaboración de los presupuestos. Por ello, trabajan en un documento interno de trabajo para presentar al nuevo Consell en el momento en que se constituya sin "perder tiempo".

Polarización

En términos similares, la secretaria general de CC OO-PV ha lamentado que "se pone el foco en la polarización y no se pone el foco en lo que tiene que ser, el desarrollo económico y social". Frente a ello, ha subrayado que la reunión de este viernes ha servido para marcar entre agentes sociales una "hoja de ruta propositiva", independientemente de si consiguen reunirse con el gobierno valenciano, que "evidentemente con la inestabilidad que tenemos hoy en día es complicado".

Los dirigentes de patronal y sindicatos, en un momento de la rueda de prensa / Levante-EMV

"Lo que vamos a seguir exigiendo al Gobierno valenciano, cuando se configure, es respeto institucional. Nuestro papel está marcado en la Constitución y queremos que se respete, igual que respetamos el papel constitucional que tienen los partidos políticos. Nos preocupa la deriva política", ha expresado Ana García, antes de insistir en que no quieren que el Consell les use "como moneda de cambio".

La secretaria general de CCOO PV ha señalado que patronal y sindicatos trabajan para elaborar unas propuestas que poder presentar al Consell de cara a la elaboración de presupuestos. García ha defendido que las cuentas autonómicas deben ser "fruto del diálogo social".

Calero

Por parte de UGT PV, Tino Calero ha manifestado: "Lo que deseamos y esperamos es que en este proceso se tenga en cuenta el valor del diálogo social y fundamentalmente, en este momento de cambio en la Generalitat, que las organizaciones sindicales y empresariales no pueden ser moneda de cambio de posibles pactos que puedan venir para la investidura del presidente de la Generalitat", ha dicho en alusión a las conversaciones de PP y Vox para que Juanfran Pérez Llorca releve a Carlos Mazón al frente del Consell.

Calero ha reivindicado que se constituya la comisión mixta entre el Gobierno central y el Consell para la reconstrucción de la Comunitat Valenciana y que participen en ella los agentes sociales, con el objetivo de "construir una Comunitat Valenciana más resiliente". Calero ha pedido que, si se renueva el gobierno valenciano, se profundice y desarrolle el pacto por la reconstrucción que ya presentaron conjuntamente los agentes sociales.

Financiación

Los sindicatos y la patronal también han reivindicado conjuntamente un nuevo sistema de financiación autonómica. "Tenemos claro que la solución va a venir de la política ya son decisiones a nivel nacional. Nosotros vamos a mantener esa insistencia en la reivindicación y ahí es donde nos van a encontrar", ha comentado Lafuente.

Asimismo, los representantes sindicales han asegurado que van a "seguir exigiendo a los partidos políticos y los representantes de los valencianos que defiendan un modelo de financiación justa para poder reforzar los servicios públicos".