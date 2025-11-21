Los pueblos valencianos donde más se encarece la vivienda en octubre

Cuatro de los diez municipios españoles en los que más aumentó el precio de la vivienda el pasado mes de octubre en términos interanuales se encuentran en la Comunitat Valenciana, según el último informe publicado por la plataforma inmobiliaria Idealista. En concreto, en segundo lugar se sitúa Cox (Alicante), donde el precio de la vivienda se incrementó un 54% hasta marcar 1.162 euros por metro cuadrado; en tercero Rafal, también en Alicante, donde subió un 53% hasta 1.087 euros/m2; en octava posición está La Pobla de Vallbona, donde se encareció un 37% hasta 2.091 euros/m2, y en décima, Gilet un 37% más hasta 1.638 euros/m2.

Entre la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia se encuentran siete de los diez municipios españoles en los que más ha subido el precio de la vivienda usada en el último año. Todos los incrementos son iguales o superiores al 37%, lo que supera el ascenso de precio a nivel nacional, del 15,7%.

El ranking lo lidera la localidad coruñesa de Malpica de Bergantiños (57%), seguida de Cox y Rafal (54% y 53%, respectivamente), el madrileño Villarejo de Salvanés (48%) y los murcianos Torre Pacheco (46%) y Fuente Álamo (44%). A continuación figuran el municipio cántabro Marina de Cudeyo (39%), La Pobla de Vallbona, el murciano San Pedro del Pinatar y Gilet, con un aumentó del 37% en estos tres casos.

Autonomías

El estudio también ofrece los datos de los municipios en los que más ha subido el precio de la vivienda en cada comunidad autónoma española.

Imagen de Gilet / Daniel Tortajada

Además de los mencionados, con incrementos del 37% o superiores, destacan aquellas regiones con municipios que han superado el 30% de subida de precio, como Los Villares, en Jaén (Andalucía), donde ha aumentado un 35%, mismo porcentaje que en Chozas de Canales, en Toledo (Castilla-La Mancha).

Les siguen el tinerfeño Arico, en Canarias, con un 33%; Briviesca, en Burgos (Castilla y León), un 32%; Sinéu, en Baleares, un 27%; y Laviana, en Asturias, y Banyoles, en Girona (Cataluña), que comparten el 26%.

Después aparecen el Valle de Trápaga, en Vizcaya (Euskadi), con una subida del 25%; Barbastro, en Huesca (Aragón), con el 22%; Hervás, en Cáceres (Extremadura), con el 18%; Logroño (La Rioja), con el 12%, y Tudela (Navarra), con el 11%.