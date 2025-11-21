El salario de los menores de 24 años baja y se dispara el de los mayores de 55

Mal panorama salarial para los jóvenes. Y bueno para los que ya otean la jubilación. Esa es la realidad que ofrece el mercado laboral español y, por ende, valenciano. Los trabajadores ubicados en la franja de edad comprendida entre los 16 y los 24 años son los que obtienen menores remuneraciones, concretamente de 1.372 euros brutos al mes, pero es que, además, son el único colectivo que redujo sus emolumentos respecto al ejercicio precedente y lo hizo en 15 euros, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) que analiza los salarios en España en 2024 a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

La situación es diametralmente distinta en el caso de los mayores de 55 años. Son los que de media cobran más -2.680 euros- y también son los que más han mejorado sus emolumentos en un año: 202 euros. El aumento es de 120 euros tanto en quienes tienen entre 25 y 34 años (hasta 2.131 euros) y los que están entre 35 y 44 años (2.399), mientras que baja a 69 en la franja de 45 a 54 años (2.591). Estos tres últimos grupos son los que ganan más poder adquisitivo si se hace la comparación con 2019: 460 euros en el primer caso, 384 en el segundo y 434 en el tercero. La peor parte corresponde de nuevo a los que tienen menos de 24 años, con una mejora de 188 euros, y a los que superan los 55, con 374.

Motivos

El INE explica los mejores ingresos que perciben los trabajadores de más edad están directamente relacionados con variables como tener una mayor proporción de contratos indefinidos, más antigüedad y más experiencia laboral, mientras que los jóvenes "se concentran en los salarios más bajos por su mayor proporción de trabajo a tiempo parcial, contratos temporales y su menor antigüedad".

Las profesiones científicas tienen salarios altos / Europa Press

Los datos del INE sitúan el salario medio mensual bruto en España en 2.385 euros en 2024, con un aumento del 5 % en 2023. La Comunitat Valenciana ocupa la quinta posición de este escalafón por la cola con unos emolumentos de 2.181 euros, es decir 204 menos. Esa distancia se hace mucho mayor si se compara la remuneración con la de la autonomía que ocupa la primera posición. Se trata del País Vasco, que está en 2.809 euros, o sea 628 euros más. Madrid ocupa la segunda posición con 2.761 euros.

Mujeres

Las diferencias se reproducen cuando se analizan los salarios por sexos. El de los hombres está por encima de la media de manera sustancial -2.593 euros (208 más)- mientras que el de las mujeres se queda por debajo: 2.162 (222 menos).

Las remuneraciones más elevadas las percibe el grupo de directores y gerentes, con 4.981 euros brutos al mes de media, y el de técnicos y profesionales científicos e intelectuales, con 3.548 euros. En el otro lado de la balanza están las denominadas ocupaciones elementales (peones, empleados domésticos y de limpieza, entre otros), con 1.467 euros, y los trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores, con 1.712 euros. Por subsectores, los salarios más bajos correspondieron a las actividades de los hogares (1.138 euros) y la hostelería (1.520), mientras que los más altos se pagan en las actividades financieras y de seguros (4.018 euros).

Empresas

Por otro lado, los salarios más bajos se concentraron en 2024 en los establecimientos de hasta nueve trabajadores (el 54 % de los mismos cobraron menos de 1.582 euros al mes brutos). Por contra, el 53,4 % de los asalariados en firmas de 250 o más empleados tuvo una remuneración de 2.659 euros o más.