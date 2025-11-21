Wayco abrirá un espacio premium de coworking en el centro de negocios de València

Wayco, el principal operador de coworking en Valencia, abrirá en el primer trimestre de 2026 su cuarto espacio, esta vez en pleno centro de negocios de la ciudad, concretamente en la calle Pizarro, según ha informado en un comunicado. El nuevo espacio contará con más de 2.000 m² de superficie total y hasta 209 puestos de trabajo. Tendrá oficinas privadas premium para equipos de 8 a 40 personas.

Wayco Pizarro ocupará un edificio de seis plantas "íntegramente renovado, sofisticado, sostenible y dotado con los últimos avances de domótica, que ofrecerá desde oficinas privadas premium con terraza hasta puestos flexibles y fijos en una atmósfera elegante, cálida y funcional. El nuevo coworking será un espacio cuidadosamente diseñado para profesionales y empresas que valoran el confort, la privacidad, los detalles y la atención personalizada en una ubicación estratégica y perfectamente conectada desde cualquier punto de la ciudad".

Soluciones

Este proyecto busca dar solución a la alta demanda de espacios de oficinas en el centro de Valencia. Según el último informe ‘Visión Valencia 2025’, elaborado por la consultora internacional Savills, la tasa de disponibilidad media en el mercado de oficinas en València se sitúa por debajo del 4%. A su vez, los edificios con altas prestaciones rozan niveles de ocupación cercanos al 95%, con perspectivas de alcanzar el 100% en estos últimos meses del año.

Edificio de coworking Wayco Pizarro / Levante-EMV

Las oficinas cuentan con acceso independiente 24/7, opciones de personalización, terrazas privadas, salas de reuniones, cafetería y áreas de descanso que fomentan la creatividad. Además, un equipo de atención al cliente dedicado velará por el bienestar de las empresas y de sus equipos, permitiendo que se centren en lo realmente importante: prosperar.

Nuevo espacio

“Con este nuevo espacio damos un paso más. Wayco Pizarro está situado en una de las calles de negocios más importantes de València y hemos diseñado un espacio premium cuidando hasta el mínimo detalle. Sabemos que muchas empresas valoran el entorno en el que trabaja su equipo y la imagen que proyectan hacia sus clientes y empleados. Por ello, hemos creado este nuevo espacio que combina lo mejor de una oficina con la energía de un coworking, con una comunidad de profesionales viva y diversa que comparte ideas, proyectos y buenos momentos”, señala Víctor Cambralla, CEO de Wayco.