La Audiencia fija para septiembre de 2026 el juicio a la excúpula de Bancaja

Ya hay fecha para una de las últimas causas judiciales derivadas de la gestión que abocó a la desaparición de Bancaja. El juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha fijado para septiembre de 2026 la apertura del juicio oral por el denominado caso Grand Coral, que afecta, principalmente, a los miembros del consejo de administración de la extinta entidad de ahorros en la etapa en que lo presidía el ex jefe del Consell, José Luis Olivas. El juicio comenzará el 14 de septiembre y la última vista tendrá lugar el 26 de noviembre de 2026. Más de una década después, por tanto, del inicio de la causa.

La investigación analiza los préstamos supuestamente fraudulentos que Bancaja y el Banco de Valencia otorgaron al Grupo Grand Coral entre los años 2005 y 2010 para sufragar sus inversiones en México. El supuesto desfalco habría alcanzado un cifra de 750 millones de euros.

2015

La instrucción judicial se inició en julio de 2015 con la detención de Olivas, el también expresidente del Banco de Valencia y ex director general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, el ex director general adjunto de Bancaja José Cortina, y los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, propietarios del grupo Mar Confort y supuestos beneficiarios del "trato de favor" dispensado en las operaciones de Grand Coral.

Ferri y Baldó, en una imagen de archivo / RAFA ARJONES

El caso Grand Coral se centra en el plan de inversiones inmobiliarias en Baja California y Rivera Maya -en México- que Bancaja y Banco de Valencia financiaron entre 2005 y 2010 con los promotores hoteleros Ferri, Baldó y Juan Poch. Los empresarios presuntamente obtuvieron unos beneficios injustificados por comisiones y plusvalías de más de 160 millones, parte de los cuales presuntamente fueron blanqueados en Andorra.

Informe pericial

Los préstamos de Grand Coral carecían de racionalidad económica y estaban plagados de irregularidades, según el informe de los peritos nombrados por el Banco de España y supusieron «un quebranto del 100 % de los 750 millones de euros que destinaron las dos entidades».

El supuesto núcleo duro del desfalco lo encabezaron Izquierdo, el también ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra y los empresarios Ferri, Baldó y Poch (un español que se instaló en la Rivera Maya en 1998). El Ministerio Público pide para Aurelio Izquierdo y para Parra sendas penas de 12 años de cárcel y sendas multas de 88 millones de euros por los delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Acuerdo

En enero de 2022 trascendió que CaixaBank había llegado a un acuerdo extrajudicial con los empresarios Ferri y Baldó y retiró la acusación que seguía contra ellos. En aquel momento, la causa quedó descafeinada al retirarse la parte perjudicada (CaixaBank absorbió en 2020 a Bankia, cofundada por Bancaja, y se había adjudicado el Banco de Valencia, filial de la anterior, en 2011). Después de este pacto, los restantes 46 acusados, entre ellos Olivas y el resto de consejeros de la caja de ahorros, quedaron a la espera de señalamiento de juicio, que ha sido realizado ahora y comenzará el año que viene.