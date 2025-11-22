Las cenas de empresa ya conquistan también noviembre

Con la llegada del frío, un nuevo año comienza su recta final. Y, con ese cierre, también llegan eventos tradicionales como las compras navideñas, la adquisición de décimos de lotería para el Gordo o, dentro del ámbito empresarial, las reuniones -con o sin jefes de por medio- para comer o cenar con tus compañeros de trabajo. Unas cenas o comidas de empresa, habituales en esos últimos compases de cada año, que según reconocen desde el sector hostelero valenciano cada vez más se están adelantando al mes de noviembre como una fórmula de tener mayor separación respecto a esos encuentros familiares que todos tenemos en diciembre.

"Nos consta que se celebran más en noviembre, lo estamos notando más". Así lo resalta en declaraciones a este diario el secretario general de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV), Rafael Ferrando, quién señala que este fenómeno de adelantar estas citas "lo llevamos viendo desde el año pasado y especialmente en este" motivado -cree- porque diciembre "siempre es más convulso con las comidas y cenas familiares". De ahí que las plantillas de las compañías opten por hacer esos encuentros "con más antelación". Una situación que, además, también resulta positivo para sus negocios. "Nos viene bien porque así no se amontona todo en diciembre y podemos dar más servicios, cubriendo además un mes de noviembre que solía ser más flojo", insiste el dirigente hostelero.

Mismos menús cerrados

Sin embargo, si la motivación de realizar esos 'eventos' unas pocas semanas es el económico, desde el sector destacan que buscar el mes de noviembre no va acompañado normalmente de un menor coste para el bolsillo. En palabras de Ferrando, "la oferta suele ser la misma, con menús cerrados" que acaban muchas veces "pactándose" en el momento en el que se hace la reserva y que se establecen a un precio fijo. Respecto al importe medio de esas comidas y cenas, desde la Federación descartan aportar una cifra concreta porque "al final los restaurantes varían bastante los precios que establecen de unos a otros", aunque un rápido vistazo a las cartas de algunos establecimientos refleja cómo este menú puede rondar los 25 o 30 euros por comensal. Una cifra que el dirigente de la FEHV tiene claro, además, que será superior a la del año pasado.

"Va a subir porque nuestros costes están subiendo, no solo en el aspecto laboral, sino también las materias primas y eso hace que lo tengas que repercutir". Sin ir más lejos, según los últimos datos de evolución de la inflación del INE recogidos hasta octubre, alimentos básicos como los huevos, la carne de vacuno o las frutas han acumulado subidas por encima del 10 % o, incluso, del 20 % en lo que va de 2025. Además, otros elementos como la calefacción o la electricidad también se han encarecido casi un 9 % en este ejercicio. No obstante, al respecto, Ferrando recuerda que esas alzas "no las podemos transmitir por completo al precio del cliente".

Buenas expectativas

Pero más allá de fechas concretas para estos encuentros y encarecimientos en los menús, la expectativa que hay de cara a estas cenas de empresa -aunque también para la época navideña- es que "vayan bien". "Es un periodo en el que la gente sale, tienes días concretos de fiestas familiares como Reyes o el día de Navidad que van a ser buenas fechas", augura el dirigente hostelero sobre una cifra de negocio que cree que será "similar a la del año pasado y esperemos que vaya mejor".