«Estamos dejando una huella real en la manera de disfrutar del entretenimiento»

Grupo Casfid es el partner global de servicios tecnológicos para eventos número 1 en España. Opera bajo sus marcas Idasfest, Idsports y Enterticket, aplicando tecnología e innovación en todo el ciclo de vida de eventos de música, deporte y entretenimiento. Sus soluciones incluyen desde la venta de entradas hasta el control de acreditaciones y accesos, pagos cashless y gestión de datos, entre otras.

Aunque Grupo Casfid lleva ya más de 10 años en funcionamiento, siempre es importante recordar los orígenes. ¿Cómo surgió la idea del proyecto, cuáles eran los objetivos y cuáles fueron las principales dificultades?

Grupo Casfid nació de una idea muy sencilla, pero ambiciosa: usar la tecnología para mejorar la forma en la que vivimos los eventos. La industria del entretenimiento necesitaba herramientas que aportaran agilidad, seguridad y eficiencia, y vimos una oportunidad clara para innovar desde un enfoque muy práctico: facilitar la vida a organizadores y asistentes. El objetivo inicial de mi socio Joaquín Costa y mío era crear soluciones tecnológicas que resolvieran problemas reales. Pero, sobre todo, queríamos contribuir a que la experiencia del público fuera más cómoda y memorable. Las dificultades fueron las habituales de cualquier start-up: convencer al sector de que la tecnología podía transformar la operativa de un festival, ganarnos la confianza de los primeros clientes y conseguir los recursos necesarios para crecer. Además, trabajamos en un ámbito en el que todo ocurre en tiempo real; no hay margen de error. Aprendimos a base de esfuerzo, de pruebas y de estar al lado de cada organizador desde el minuto uno.

Durante el camino, ¿ha sido complicado compaginar el crecimiento con impulsar un negocio más responsable y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Ha sido un reto, pero nunca una dificultad añadida. De hecho, nuestra tecnología facilita avanzar en muchos de los ODS. La digitalización reduce la necesidad de materiales físicos, la gestión eficiente de accesos disminuye colas y desplazamientos innecesarios, y el análisis de datos permite una mejor planificación del consumo energético, de movilidad y de recursos dentro de un evento. La clave ha sido integrar la sostenibilidad desde el principio, no como algo adicional, sino como una parte natural del diseño de nuestras soluciones. Para nosotros, crecer de manera responsable no es una obligación: es la única manera coherente de hacerlo.

Grupo Casfid ha pasado de ser una start-up española a convertirse en un referente nacional que, ahora, exporta a su vez innovación desde Valencia al mundo. ¿Cómo ha sido este cambio para la empresa y, como fundador, qué significa?

Ha sido un viaje increíble. Pasar de trabajar en pequeños eventos a operar en más de 600 festivales y estar presentes en 15 países es algo que, cuando empezamos, estaba muy lejos de nuestra imaginación. Pero ha sido un crecimiento orgánico, basado en escuchar al sector, adaptarnos rápido y rodearnos del mejor talento. Como fundador, ver cómo una idea nacida en Valencia se ha convertido en un referente internacional es una enorme satisfacción. Pero también es una responsabilidad: nos recuerda que debemos seguir innovando, seguir aprendiendo y seguir empujando los límites de lo posible. Lo que más me emociona es saber que, con nuestras soluciones, estamos dejando una huella real en la manera en que millones de personas disfrutan del entretenimiento.

Ser ganador de los Premios BBVA Revoluciona conlleva, además, la oportunidad de convertir su caso en un case study y de un plan de mentoring con expertos durante un año. ¿Qué implica esto, a futuro, para el Grupo Casfid?

Para nosotros, es una oportunidad enorme. Convertir nuestro caso en un case study significa que nuestra experiencia podrá inspirar y formar a nuevos emprendedores y estudiantes, algo que valoramos muchísimo. Es una manera de compartir lo aprendido, tanto lo que salió bien como los errores que nos hicieron mejorar. El plan de mentoring con expertos de BBVA nos permitirá contrastar nuestra visión con la de profesionales que tienen una experiencia estratégica muy amplia. Esto nos ayudará a acelerar decisiones clave, anticipar tendencias y fortalecer nuestro crecimiento internacional. En definitiva, supone un impulso adicional para seguir evolucionando como grupo empresarial.

¿Cómo crees que la tecnología desarrollada por Grupo Casfid y sus diferentes verticales de negocio han impactado en el sector del entretenimiento?

Creo que nuestro impacto ha sido claro: hemos ayudado a profesionalizar y modernizar la gestión de eventos. Tanto las tecnologías que utilizamos bajo nuestras marcas Idasfest e Idsports como la identificación sin contacto, la analítica avanzada o los sistemas de pago integrados, han permitido que los festivales y los eventos deportivos sean más eficientes y seguros. Al mismo tiempo, hemos mejorado la experiencia del asistente. Nuestra pulsera, por ejemplo, ya no es solo una herramienta; se ha convertido en un símbolo del verano, una forma de vivir el festival sin preocupaciones, llevando todo lo necesario en la muñeca. En la parte de ticketing, Enterticket ha democratizado la creación y venta de eventos, ofreciendo una plataforma moderna, transparente y centrada en el usuario. En conjunto, hemos contribuido a que el ocio en España sea más digital, más fluido y más conectado.

Por último, ¿qué consejo le daría a las empresas o emprendedores que están empezando su camino hacia la innovación?

Mi consejo es doble. Primero: escuchad al mercado. La innovación no consiste solo en tener ideas brillantes, sino en resolver problemas reales. Si entiendes a tu cliente, su día a día y sus dificultades, la innovación surge de forma natural. Segundo: tened paciencia y perseverancia. Innovar implica equivocarse, ajustar, volver a intentar. Lo importante es rodearse de un buen equipo, aprender rápido y no perder la pasión. La tecnología cambia, los mercados cambian, pero el compromiso y la visión son los que te mantienen en el camino. Y, si puedo añadir un tercero: disfrutad del proceso. Porque cuando trabajas en algo que te ilusiona, los desafíos se convierten en oportunidades.

