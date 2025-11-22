Los huevos se encarecen más en la C. Valenciana que en el conjunto de España

Singularidad valenciana, se podría decir. Lo cierto es que el encarecimiento de los precios de los huevos, que se han disparado como consecuencia de la crisis de la gripe aviar, está teniendo una especial incidencia en la Comunitat. El dato es incontestable, el coste de este producto básico aumentó el pasado mes de octubre un 7,4 % en la autonomía respecto a septiembre, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ese alza intermensual está muy por encima de la media española, que se quedó en un elevado 5,1 %, pero además casi triplica el registro de Cataluña (2,6 %), que es uno de los territorios más damnificados por la citada gripe. En la comparativa interanual sucede lo mismo: en la Comunitat Valenciana suben un 25,5 % y en el conjunto del país, un 22,5 %. Fuentes oficiales de la Asociación Avícola Valenciana (Asav) aseguraron a este diario desconocer por qué motivo los huevos se encarecen más en la Comunitat Valenciana que en otros territorios.

Sacrificio

La semana pasada, el Ministerio de Agricultura decidió confinar todas las granjas avícolas de España para evitar que estas aves domésticas entren en contacto, si están en el exterior, con las aves silvestres que estarían esparciendo la enfermedad. La decisión se produjo después de que productores españoles tuvieran que sacrificar cerca de 2,5 millones de gallinas, el 5% del total del censo, que ronda los 50 millones.

Huevos a la venta en un supermercado / Luis Tejido/Efe

La crisis de la gripe aviar está teniendo mayor incidencia en los huevos que en la carne de pollo, como pone de manifiesto la dispar evolución de los precios de ambos productos. Así, en la Comunitat Valenciana el precio de esta última subió en octubre respecto de septiembre solo un 0,3 %, mientras que el alza en términos interanuales es del 2,2 %. El primer porcentaje es idéntico al del conjunto de España y el segundo se encuentra por debajo, dado que el de la media se situó en el 3,7 %.

Planas: bajo control

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró ayer que la gripe aviar está controlada "por ahora". "Creo que tenemos el tema, por ahora y cruzo los dedos, controlado; pero tenemos que llevar cuidado y que nadie piense que se puede levantar el pie al respecto", destacó en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press.

Además, insistió en la necesidad de mantener el refuerzo en todas las medidas de protección personal y de seguridad para tener la situación controlada y lanzó un mensaje de tranquilidad. "No hay riesgo a la hora de consumir ni la carne ni los huevos", afirmó el titular de Agricultura. Sobre los huevos, precisamente, y la subida del precio, el ministro sostuvo que el incremento se debe más a un "factor de ajuste, de oferta y demanda", que a la incidencia de la gripe aviar, que es "mínima". No obstante, los datos del INE ponen de relieve que hace justo un año el encarecimiento de este producto era mínimo: un 1,1 % intermensual y un 2 % respecto a octubre de 2023. Esto en el caso de España. En la Comunitat Valenciana, el alza, respectivamente, era del 0,8 % y el 1,2 %.

"Hay un incremento de consumo porque es una proteína de muy buena calidad y de bajo precio y, por tanto, a la que recurren muchas familias", detalló Planas. El Gobierno entiende que, con una producción de un 120% del consumo nacional, hay "margen" y apuntó, además, que en las dos últimas semanas, el precio de los huevos ha bajado un 2%.