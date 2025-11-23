El ‘Black Friday’ resiste mejor que las rebajas el auge voraz de Shein y Temu

Carteles llamativos, con descuentos increíbles, se colarán durante los próximos días en cualquier dispositivo con acceso a internet. El 'Black Friday', una de esas tradiciones consumistas rápidamente importadas desde el otro lado del Atlántico, desembarcará oficialmente este próximo viernes para impulsar los enclaves comerciales de territorios como la Comunitat Valenciana. Una campaña 'exprés', ya instaurada como pistoletazo de salida para la temporada navideña y sus compras, que en esta ocasión llega con buenas previsiones para un sector -formado tanto por grandes como por pequeños negocios- que considera este momento del año como un bastión de resistencia frente al auge voraz -y desleal, según denuncian- que están teniendo las plataformas digitales, con las chinas Shein y Temu a la cabeza.

Porque sea a través de la voz de la gran distribución -concentrada en la patronal Anged- o de la de entidades representativas de las pymes del sector en la autonomía, como Confecomerç, la denuncia del impacto negativo que estos actores extranjeros están teniendo en sus negocios es coincidente. Eso sí, con algunas diferencias respecto al daño que pueden hacer en periodos claves de ventas como este 'Black Friday'.

Mayor "resistencia"

Según destaca Rafael Torres, presidente de Confecomerç, estas plataformas "nos afectan todo el año". Sin embargo, el dirigente comercial también asegura que este próximo periodo de descuentos "ya se ha consolidado y tiene tirón" entre la ciudadanía, lo que hace que tenga mayor "interés" y "resista mejor" en lo que a facturación se refiere que otros periodos históricos como las rebajas, que "ya duran mucho menos". No obstante, Torres recuerda al respecto que un informe del Ministerio de Consumo relativo al 'viernes negro' de 2023 ya señaló que "el 70 % de las ofertas que se veían en estas plataformas digitales eran engañosas". De ahí que pida "mayor transparencia" sobre quién emite estas ofertas "falsas", multas que "no sean ridículas" y, sobre todo, que se les aplique las "mismas reglas" a la hora de operar en el mercado.

En ese 'café para todos' también coincide el director de Comunicación de Anged, David Gracia, que llama a poner el "foco" en circunstancias como que todavía exista una "exención aduanera a los paquetes de menos de 150 euros" que entran en la Unión Europea, lo que a la postre beneficia a plataformas como Temu o Shein. Eso sí, cuestionado sobre si la facturación en el Black Friday se ve menos perjudicada por esta competencia internacional que otros periodos del año, el portavoz de la gran distribución afirma que es un efecto "que no tenemos mesurado todavía". Pese a ello, tiene claro que las expectativas respecto a este periodo es que "se va a consolidar la tendencia positiva que hemos tenido durante el resto del año". O lo que es lo mismo, que este momento de compras va a seguir siendo "un incentivo para favorecer las ventas".

Un cartel con los descuentos del 'Black Friday', en una tienda del centro de València. / Miguel Ángel Montesinos

Moda o equipamiento del hogar

En concreto, Gracia señala que en estas jornadas de descuentos -que incluyen también el 'Cyber Monday'- "se va a recuperar el equipamiento personal en sectores como la moda, que el año pasado sufrió más", así como el equipamiento del hogar, que también prevé que tenga una facturación mayor que la de 2024. Al respecto, un informe elaborado por el portal 'Milanuncios' destaca que este año casi la mitad de los valencianos gastará más de 200 euros en tecnología y moda.

En una visión similar, Torres también espera que para este Black Friday "se venda más", sobre todo en categorías como las vinculadas a la vivienda, que "está subiendo, especialmente tras la dana". Respecto a los canales, eso sí, el dirigente destaca que el "online está creciendo y tiene una penetración mucho más potente", una circunstancia que cree que va a beneficiar más a los "formatos grandes" del comercio y menos a los pequeños negocios como los de su entidad.

Menos positivo respecto a estas fechas se muestra el presidente de Unió Gremial, Mauro Lorenzo, quien destaca que en su caso -los comercios de proximidad- el 'Black Friday' "nos afecta bastante porque todas esas ventas no van a nosotros, sino a grandes superficies o a plataformas online". "En el comercio local no vendemos más, sino que se sufre más. Para nosotros el mejor periodo es la última quincena de diciembre", destaca el dirigente sobre el comportamiento de una clientela cuyo consumo es "más estable" que en otros modelos de comercio.