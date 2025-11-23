Drones para mejorar la generación de energía de las plantas fotovoltaicas

La startup valenciana STR Drones ha desarrollado un sistema para mejorar el rendimiento de los megaparques fotovoltaicos. Este tipo de plantas llegan a tener pérdidas millonarias por el mal funcionamiento de los paneles solares por defectos de fabricación o por inclemencias meteorológicas (como los impactos del granizo durante una tormenta). La compañía tecnológica valenciana ha diseñado un sistema de mapeo de decenas de hectáreas con drones equipados con cámaras térmicas que ha despertado el interés de los operadores. A pesar de que tan solo tiene cuatro meses de vida comercial tras un intenso periodo de desarrollo, ya trabaja con clientes españoles y estadounidenses. En España ha mapeado megaplantas de 50 megavatios -MW- (que ocupan una extensión equivalente a doscientos campos de fútbol).

La compañía la han fundado los ingenieros Enrique Llop, Marcos Terol y Javier Mateos. La firma arrancó sus operaciones en julio de 2025 y este año tiene previsto cerrar con una facturación de 120.000 euros. La startup ha entrado en Lanzadera(la aceleradora de empresas de Juan Roig, presidente de Mercadona) para pulir su modelo de negocio.

Enrique Llop explica que las plantas fotovoltaicas cada vez producen menos energía por diferentes incidencias que van surgiendo.«Las pérdidas de rendimiento a veces están por encima del 10 %. Nosotros hemos detectado una generación de energía de hasta un 12 % menos de la prevista y eso supone un gran impacto económico», asegura.

Promotores

Marcos J. Lacruz, presidente de la asociación valenciana de empresas renovables (Avaesen) y promotor de parques fotovoltaicos, reconoce que la pérdida rendimiento es un gran problema. «Este tipo de soluciones son necesarias. Los paneles fotolvoltaicos de los parques grandes están a ras de suelo y tradicionalmente este tipo de análisis se hacen con cámaras térmicas recorriendo a pie la planta. Con los drones el mapeo se puede hacer mucho más rápido». Lacruz asegura que los paneles fototovoltaicos a veces tienen micorroturas que no se aprecian a simple vista por lo que es necesario utilizar cámaras térmicas.«Es importante revisar los parques desde su inicio para comprobar que ofrecen la potencia prevista. Las entidades financieras piden justificantes de rendimiento», aclara el presidente de la patronal de renovables.

Modelo de negocio

STRDrones cobra por la cantidad de paneles fotovoltaicos monitorizados.«La mayoría de nuestra facturación procede de Estados Unidos. Tenemos un socio allí que mapea las plantas fotovoltaicas con drones y en 48 horas entregamos el gemelo digital con información exacta de cómo está la planta. El mercado es muy grande porque en los próximos años se va a pasar de instalar parques fotovoltaicos a conservarlos. Nuestros clientes están contentos con nuestra solución y repiten», subraya el cofundador de la compañía.