El agua es la mayor amenaza para empresas y viviendas

Ni los robos ni el fuego. La mayor amenaza para empresas y viviendas se encuentra en el agua. Si llega a mansalva, como sucedió el 29 de octubre de 2024 con la dana de València, los daños son descomunales. Si no es así, los desperfectos son menores pero muy frecuentes. Tanto, que se produce uno de estos accidentes cada seis segundos en hogares, comunidades de propietarios, comercios e industrias, según un informe publicado ayer por Unespa, la patronal de las compañías aseguradoras españolas.

A lo largo del año pasado en el país se registraron 10,6 millones de siniestros con diferente origen y casi la mitad de ellos, concretamente 4,6 millones estuvieron relacionados con el agua. La segunda posición, con 1,34 millones de accidentes, corresponde a los cristales, que se producen cada 23 segundos. La tercera plaza, con casi los mismos números, es para servicios de asistencia. Los incendios son más ocasionales. Ocupan uno de los últimos lugares del escalafón con 96.900 siniestros, que se producen una cada 5 minutos y 28 segundos.

Patrimonio

Otros motivos de pagos por parte del seguro en siniestros patrimoniales son los daños eléctricos, con casi 700.000 casos y 36 segundos de frecuencia, y el robo o daños por robo, con 362.000 y un minuto y 27 segundos. Lo menos usual es hacerse cargo el seguro de pérdidas de beneficios, que contabilizan solo 1.413 supuestos y que se producen cada seis horas y once minutos.

Daños en una vivienda por fuertes lluvias en Torrent / Eduardo Ripoll

Del total de siniestros, la parte sustancial se produce en el hogar, que acapara 8,3 de los citados 10,6 millones de accidentes. De los primeros, 3,36 millones correspondieron a daños por agua. El informe de Unespa también especifica los pagos totales que el sector asegurador tuvo que hacer por estos incidentes. El coste total ascendió el año pasado a 5.152 millones de euros, de los cuales 2.035 derivaron de daños por agua. En este caso, la segunda posición en cuantía de los destrozos abonados por el seguro es para los incendios, con 770 millones de euros, la mitad de los cuales se dio en industrias (334). Los fenómenos atmosféricos ocupan la tercera posición con 518 millones, en este caso con los hogares como los más damnificados (300 millones).

Coste

La Comunitat Valenciana figura entre los territorios destacados en cuanto al número de accidentes y su coste para las aseguradoras. A nivel de provincia, la primera posición corresponde a Madrid, con 2,5 millones de siniestros. La segunda fue en 2024 para Barcelona, con 1.587 millones y la tercera, para Valencia, con 914 millones. Sevilla y Alicante, en la cuarta y la quinta posición, están muy parejas, con 579.000 la primera y 552.000 la segunda. Castellón se queda en la zona media de la clasificación con 177.000.

A la hora de valorar la magnitud de los pagos realizados por los siniestros patrimoniales, es decir cómo se reparten territorialmente los 5.152 millones ya mencionados, las posiciones por provincias se mantienen en lo sustancial. Madrid es primera (781 millones), seguida por Barcelona (648) y Valencia (385). No obstante, en la cuarta plaza Alicante supera a Sevilla por muy poco: 176,6 millones para la primera por 176,3 para la segunda.