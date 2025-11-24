Las empresas chinas rastrean España para instalar fábricas de coches

Grandes grupos de automoción chinos rastrean España en busca de suelos para instalar plantas de producción y ensamblaje de automóviles eléctricos (y en menor medida híbridos y de combustión). Los fabricantes necesitan al menos ensamblar sus vehículos en Europa para no pagar aranceles y tienen como alternativa llegar a acuerdos con otros grupos de automoción como Stellantis para utilizar sus factorías españolas. BYD, MG y Leapmotor tienen su mirada puesta en Cataluña, Comunitat Valenciana, Aragón, Asturias y Galicia. Otras como Zhengzhou Nissan Automobile Co y Anhui Coronet Tech Co se han aliado con Santana Motors para ensamblar todoterrenos en Jaén.

Los fabricantes chinos (líderes de la producción de eléctricos) quieren instalarse en Europa para esquivar los aranceles y para reducir los costes logísticos. Consideran que España ofrece una ventaja competitiva frente a otros países del este de Europa por el precio contenido de la energía gracias a las renovables, la experiencia en la producción de automóviles (España es el segundo productor europeo), los costes laborales, la cadena de producción y las ayudas que está dispuesta a conceder la Administración para atraer a la industria de la automoción.

El embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, desveló hace diez meses que fabricantes de su país de coches eléctricos estaban muy interesados en entrar en España. "Es el destino donde más interés tiene la economía china en cuanto a inversiones en coches eléctricos", destacó. Las primeras grandes inversiones en llegar pueden ser las de las empresas BYD y MG. La automovilística BYD ha situado a España como su opción preferente para su tercera planta de ensamblaje en Europa, según avanzó a finales de octubre Reuters, citando a dos fuentes conocedoras de las negociaciones. El anuncio oficial podría darse a finales de este mismo año.

BYD

BYD es el líder mundial de coches enchufables (eléctricos 100 % puros e híbridos) y acaba de producir su vehículo enchufable número 14 millones. El nombre BYD responde a las tres iniciales de la frase inglesa 'Build Your Dreams', que en español significa 'Construye tus sueños'. Es una multinacional tecnológica fundada en 1995 y presente en Europa desde 1998. La compañía construye una fábrica en Turquía (país exento de aranceles por las relaciones comerciales con la UE) y otra en Hungría. El grupo, con sede en la ciudad china de Shenzhen, busca ahora reforzar su presencia en Europa con una tercera planta para esquivar el recargo del 17 % en aranceles que soportan sus automóviles importados de China.

La multinacional china ha sondeado ubicar su nueva planta europea en Galicia, Asturias, Comunitat Valenciana y Cataluña. Los directivos de BYD han visitado terrenos de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias o (ZALIA) en Gijón. El presidente del Principado, Adrián Barbón, reconoció que Asturias "está en el radar". Sin embargo, la opción catalana es la que ha cogido más fuerza. A lo largo de los últimos meses, ejecutivos y técnicos de la compañía han realizado diversas visitas a Cataluña en busca del emplazamiento idóneo. La firma ha encontrado unos terrenos de un millón de metros cuadrados (cien hectáreas) que se acoplan a sus necesidades cerca del puerto de Tarragona.

Alberto de Aza, director de BYD para España y Portugal, reconoció que España sería "un lugar ideal para una mayor expansión de la huella de fabricación de BYD" debido a su infraestructura industrial y su electricidad barata. La decisión final de la compañía debe ser aprobada por los reguladores chinos.

MG

España compite con Chequia y Hungría por la planta de automóviles que la empresa china MG planea instalar en Europa. MG (propiedad del grupo SAIC Motor) valora la ubicación española por la "gran cadena de suministro" del sector del automóvil y la conexión por puerto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió en septiembre del año pasado en China con el presidente de SAIC Motor, Wang Xiaoqiu, por el interés de la compañía en invertir en España. La marca busca medio millón de metros cuadrados. Sánchez también se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro del país, Li Qiang, para convencerles del potencial de España.

Planta de producción robotizada de BYD en China. / 'activos'

MG tiene interés en abrir una planta en Europa desde hace dos años. Una delegación de la marca estuvo varias veces entre julio y septiembre de 2024 examinado suelos disponibles en Aragón, Galicia, Asturias y Comunitat Valenciana. Un punto de especial interés es Valencia. Una delegación de la multinacional asiática se ha desplazado varias veces a Sagunt y Cheste en Valencia para examinar los suelos disponibles. La compañía está interesada en Sagunt por el puerto y la gigafactoría de baterías del grupo Volkswagen, con la que mantiene relación. Volkswagen y SAIC son titulares de una joint venture desde hace cuarenta años en China para producir vehículos en el país asiático.

La empresa todavía no ha tomado una decisión sobre dónde va a instalar su primera planta europea. "Lo están valorando", subrayaron fuentes conocedoras del proyecto. Valencia cumple con sus necesidades: conexión logística con puerto, mano de obra cualificada y una red de proveedores. La compañía china busca facilidades y subvenciones (como las que obtuvo VW) para desembarcar en Valencia. La firma incluso sondeó la posibilidad de llegar a un acuerdo con Ford para producir sus vehículos en la planta de Almussafes (como ya hizo hace dos décadas Mazda), pero a la multinacional estadounidense no le interesó ceder parte de sus instalaciones.

SAIC Motor (Shanghai Automobile Industry Corporation) es el séptimo fabricante de automóviles más grande del mundo. Fue el primer grupo de automoción en China con ventas anuales de siete millones de vehículos. Las empresas automovilísticas vinculadas a SAIC incluyen Morris Garages (MG), Roewe y Maxus, así como SAIC-Volkswagen (que ha renovado su joint venture hasta 2040) y SAIC-GM.

El interés de MG por contar con una planta de ensamblaje en Europa se disparó tras la aprobación de los aranceles, que gravan los vehículos de la marca producidos en China con una tasa (en su caso) del 35,5 % sobre la tarifa estándar del 10 % aplicable a los eléctricos importados. El objetivo es que la factoría tenga una capacidad de producción inicial de 100.000 vehículos (el año pasado Ford Almussafes cerró con 120.000) y que comience a operar entre 12 y 16 meses después de recibir la aprobación final.

Leapmotor

Leapmotor, como parte de su alianza con Stellantis, prepara la producción de algunos de sus modelos en Zaragoza. La compañía china ha constituido una filial española con domicilio en la propia planta de Stellantis en Figueruelas. La intención es empezar a ensamblar el modelo B10 a partir del próximo año. En los últimos meses, directivos de Leapmotor han mantenido contactos discretos en Aragón, han visitado la planta y han evaluado su capacidad para producir modelos eléctricos. Además, un prototipo del B10 ha sido probado en una de las líneas de montaje de Figueruelas.

La decisión de instalar la producción europea de Leapmotor en Zaragoza responde a múltiples factores estratégicos: la capacidad de la fábrica de Stellantis con una plantilla altamente experimentada, la posición geostratégica de la planta y la gigafactoría que CATL, líder mundial de baterías para coches eléctricos, construirá en Figueruelas.

Chery

Chery ha sido el primer fabricante chino que ha materializado el interés por producir en España. El fabricante, propietario de las marcas Omoda y Jaecoo, entró el año pasado de la mano de su socio local Ebro EV Motors en la antigua planta de Nissan en Barcelona para ensamblar sus automóviles. De momento, se ensamblan únicamente tres modelos de la marca Ebro: S400, S700 y S800, y en breve se iniciará la fabricación de un cuarto vehículo. Mientras tanto, el fabricante con sede en la ciudad china de Wuhu, ha ido aplazando el inicio de la producción en España de su primer modelo, el Omoda 5, aunque sí ha confirmado la instalación de su segundo centro de I+D en Cornellà de Llobregat cerca de la fábrica de Ebro.

La intención con este centro (sellada en julio en una visita del 'president' de la Generalitat catalana, Salvador Illa, a la sede de Chery) es empezar a desarrollar elementos propios de los vehículos del grupo chino pensados para el mercado europeo. Este centro de I+D completará el que Chery ya tiene en Fráncfort (Alemania).

De hecho, el simple ensamblaje de vehículos es uno de los puntos que alarma a Bruselas. La Unión Europea no ve con buenos ojos que los fabricantes chinos solo ensamblen sus automóviles en España, ya que quiere una integración completa de la cadena de producción. Stéphane Séjourne, vicepresidente de la Comisión Europea, señaló en un encuentro con El Periódico que no es partidario del modelo de Chery y Ebro EV en la antigua planta de Nissan. "El modelo que vemos en España a menudo no es un buen modelo, no da crecimiento a nuestras empresas en términos de producción", lamentó. El comisario defendió que "la solución no pasa por mantener aranceles, pero tampoco por una fábrica a las afueras de Barcelona en las que se ensamble un coche con todos los componentes chinos: eso genera empleo de baja calidad y no supone un valor añadido a la industria europea".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el primer ministro de la República Popular China, Li Qiang, en septiembre de 2024, en un viaje para atraer a fabricantes de automóviles chinos a España. / 'activos'

Jaén

En Andalucía también se ha materializado el interés chino por España. Santana Motors SL (propiedad de la Junta de Andalucía) y las compañías asiáticas Zhengzhou Nissan Automobile Co. y Anhui Coronet Tech Co se han aliado para producir vehículos todoterrenos innovadores en la histórica planta de Santana en Linares (Jaén). Zhengzhou Nissan Automobile es una joint venture entre la china Dongfeng Motor y la japonesa Nissan. Anhui Coronet, por su parte, es una empresa china emergente fundada en septiembre de 2022 especializada en la fabricación de vehículos de reparto y todoterreno. La planta andaluza ensamblará vehículos todoterrenos destinados a los mercados europeo, africano y americano. El proyecto prevé la creación de 300 empleos en Linares.