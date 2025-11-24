La naranja pierde el trono en Europa

El plátano de Canarias se pone por las nubes en precio. Pero no importa. Una encuesta encargada por la multinacional inglesa Fyffes sitúa al plátano como líder absoluto en consumo, preferencia y frecuencia, muy por encima del resto de frutas en Europa. El estudio, elaborado por NielsenIQ a partir de una encuesta a más de 7.000 consumidores en toda Europa, revela que el 89% de los encuestados había consumido plátanos en las cuatro semanas previas, situándolo muy por delante de otras frutas como la manzana (75%), la naranja (56%) o la uva (44%). La citada fruta tropical, con continuadas campañas de promoción y marketing, destrona así a las naranjas, cuyo consumo languidece en Europa.

Según otro estudio, este de Kantar Worldpanel, el plátano de Canarias goza de una alta preferencia entre los consumidores (el 87,2% lo prefiere frente a la banana). Lo cierto es que la diferencia de precios entre ambas frutas ha impulsado las importaciones del producto español. En los tres primeros meses de 2025, las compras de banana crecieron un 29% respecto a la media de los últimos cinco años, según datos del Ministerio de Agricultura. El 57% de estas importaciones procedieron de Costa Rica. El precio en origen del plátano supera los 1,65 euros/kilo, un 140 % por encima de la media de los últimos cinco años. Esta subida se ha trasladado directamente a los puntos de venta, donde los precios oscilan entre los 3,50 y los 5 euros/kilo, seguran los datos del MAPA.

El plátano se consolida como líder

En todas las categorías analizadas —consumo semanal, mensual y trimestral— el plátano ocupa la primera posición. El 72% de los consumidores afirma comerlo al menos una vez por semana, el 95% cada mes y el 98% cada trimestre. En otras palabras, tres de cada cuatro personas consumen plátanos semanalmente y nueve de cada diez lo hacen mensualmente. El estudio también refleja que el precio no es un factor determinante en la compra. El 59% de los consumidores no recuerda cuánto pagó por su última compra de plátanos; un 27 % cree recordarlo aproximadamente; y solo un 14% asegura saber el precio exacto.

Campaña de promoción del plátano de Canarias, con las botas de fútbol de Pedri. / TONY CUADRADO

Promoción de cítricos

En medio de las batallas internas de Intercitrus -Asaja impulsa otra interprofesional con sede en Sevilla- el sector citrícola -que históricamente ha ocupado el liderazgo del consumo en el viejo continente- quiere volver a promocionar el consumo de naranjas y mandarinas durante la campaña 2025/2026 tras un bloqueo histórico. La interprofesional citrícola española ha logrado recientemente el consenso de productores y comercializadores para aprobar una extensión de norma que financie las iniciativas. La extensión de norma (lo que hace obligatorio para todos los operadores los acuerdos adoptados por organizaciones interprofesionales) contempla una aportación obligatoria de 0,0006 €/kg (es decir, 1,2 €/tn) de naranja y mandarina para el productor y comercializador, prevé recaudar unos cinco millones de euros al año durante los próximos cinco años. Para ampliar este presupuesto, Intercitrus acudirá a la próxima convocatoria de ayudas para financiar campañas de promoción con fondos de la Unión Europea de hasta un 80%.

Este es el 'ranking'

Las frutas más consumidas en los últimos seis meses, según el informe de NielsenIQ, son las siguientes: plátano (95 %), manzana (89 %), naranja (74 %), uva (74 %), frutos rojos (71 %), pera (64 %), melón (60 %), limón (60 %), aguacate (58 %), piña (57 %), melocotón (45 %), mango (43 %) y papaya (10 %). Los principales argumentos de los consumidores para elegir plátano fueron saciar el apetito (34%); tomarlo como tentempié rápido y práctico (27%); y mantener una dieta saludable (24%) El 65% de los consumidores planifica la compra de plátanos con antelación. En cuanto al grado de madurez preferido, la mayoría opta por plátanos completamente maduros, con piel amarilla, aunque un 22% prefiere adquirirlos algo más verdes.