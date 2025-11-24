Óscar Miralles (Grupo La Plana): «Hemos multiplicado por dos nuestra inversión en formación y desarrollo»

Cintillo Tierra de Talento / ED

PREGUNTA: Uno de los retos en la gestión de personas está no tanto en atraer talento, sino en retenerlo. ¿Cuáles son las principales demandas del empleado? ¿De qué manera da respuesta a ellas Grupo La Plana?

RESPUESTA: En Grupo La Plana preferimos hablar de «fidelización del talento», contar con personas que cada día nos elijan. Efectivamente, cada vez más las demandas y necesidades de las personas evolucionan y se sofistican. Hace años, la estabilidad laboral y la retribución a tiempo era suficiente y hoy en día la propuesta de valor tiene que ir mucho más allá. Las principales demandas se centran en la flexibilidad laboral, la riqueza y variedad de su trabajo, la participación activa en proyectos clave, en el aseguramiento del bienestar y las medidas de conciliación laboral y en tener un entorno agradable. Por ello, este año aprobamos nuestro primer plan de flexibilidad y conciliación para mejorar la propuesta de valor al empleado e iniciamos el camino del bienestar con «la plana te cuida» donde hemos integrado nuestras iniciativas de bienestar físico, emocional y social. Para este nuevo ciclo estratégico 26-28 seguiremos trabajando en esta línea.

P: Desde la compañía apuestan por generar un entorno laboral seguro en todos los niveles: físico, mental y emocional. ¿Qué supone para las y los trabajadores?

R: Es lo que marca la diferencia. El hecho de que las personas perciban que la empresa se preocupa por ellos y les tiene en cuenta es fundamental. Sentir que la empresa les escucha y les comprende para nosotros es una prioridad. Como dice nuestro claim como departamento, «las personas construyen lo que somos», y así queremos que se sientan, en el centro de nuestro propósito como departamento y como empresa. En cualquier caso, hemos empezado el camino y seguimos trabajando desde la humildad en este sentido y, por supuesto, nos queda mucho por hacer. Hemos iniciado un cambio de enfoque y estas evoluciones requieren de tiempo para ir consolidándose.

Óscar Miralles, director de Personas y Valores en Grupo La Plana, junto a parte de su equipo. / Grupo La Plana

P: Grupo La Plana cuenta con una tasa de promoción interna del 24 %. ¿Cómo se fomenta el crecimiento dentro de la empresa?

R: Es un eje fundamental en nuestra estrategia de Talento. Todas las oportunidades profesionales que surgen en la empresa son evaluadas para hacernos siempre una primera pregunta: «¿Puede cubrirse con recursos propios?». En caso afirmativo, todas las oportunidades se publican en nuestros canales de comunicación interna (pantallas digitales en todas las plantas, una app que todo el mundo tiene a su disposición, portal del empleado, email, etc.) y si recibimos candidaturas, se evalúan todas y en caso de que tengamos a candidaturas adecuadas para el puesto, apostamos por el talento interno. Hasta hemos llegado a realizar procesos de selección mixtos: candidatos externos e internos que compiten por una posición. Sobre todo, fomentamos la trasparencia a la hora de explicar los requisitos, el proceso, feedback sobre el proceso, etc.

P: Los programas de formación y aprendizaje continuo son clave para el desarrollo profesional. ¿Cómo funciona la plataforma de Aula abierta?

R: Aula abierta se ha convertido en nuestro proyecto insignia en el ámbito de la formación y desarrollo y es la punta de lanza sobre nuestro nuevo enfoque. Hemos pasado de una estrategia más reactiva a una proactiva donde la empresa pone a disposición aquella formación que consideramos crítica para la empresa sin necesidad de que la persona lo solicite. Cada mes profundizamos en una temática distinta y contamos con ponentes especializados en cada área. Hasta ahora hemos tenido la oportunidad de aprender de profesionales como la psicóloga Patri Rodríguez, Víctor Küppers o Edurne Pasaban, entre otros. Mantenemos el sistema de detección de necesidades más convencional, pero le sumamos una oferta de formación como nunca habíamos tenido y este 2025 hemos multiplicado por dos nuestra inversión en formación y desarrollo.

P: También han desarrollado el canal My La Plana. ¿Qué importancia tiene para el equipo estar informado, participar y compartir ideas o inquietudes?

R: My La Plana es nuestro sistema respiratorio. Todas las iniciativas pasan por este canal de comunicación interna y es nuestra ventana a la que las personas se acercan cada día. El equipo de Comunicación hace un trabajo enorme y ha sido un acierto integrarlos en el equipo de Personas y Talento. Ellas dan sentido y coherencia a todas las iniciativas y proyectos que estamos poniendo en marcha. De hecho, hemos mejorado más de un 50 % este año en la participación y dinamismo del uso de la herramienta y hemos conseguido que toda la plantilla esté conectada y lo utilice.

P: La flexibilidad horaria y el teletrabajo son garantía para la conciliación familiar. ¿Qué medidas toman para asegurar ese equilibrio entre vida laboral y personal?

R: Este tema era una prioridad este año y en el primer semestre ya aprobamos la iniciativa. Hemos introducido por ejemplo la jornada intensiva en verano y el horario flexible; eran temas que se veían casi imposible hace meses y ya son una realidad. Y de los lógicos miedos que se tenían a la normalidad que hemos alcanzado. Y gracias sobre todo al apoyo de la dirección que confió en nosotros para esta ambiciosa iniciativa.

Equipo del Departamento de Personas y Valores del Grupo La Plana. / Grupo La Plana

P: En el largo plazo, ¿qué nuevas tendencias se están implantando en materia de gestión de personas?

R: Nos queda mucho por hacer, destacaría tres elementos críticos para el departamento de Personas y Talento. Para el nuevo ciclo estratégico nos queremos acercar mucho más a las personas que tenemos en el proceso productivo – el personal de planta – para que conozcan y vivan más este nuevo enfoque y mejoremos sus condiciones, su formación continua, hacerles crecer, etc. Además, tenemos que conseguir el reto de «accidentes cero» en temas de seguridad. Partimos de buenos resultados, pero siempre es una ambición alcanzar la seguridad máxima. Y otro eje vital es el absentismo. Hemos vivido como el resto de las empresas un crecimiento en este indicador y estamos trabajando en mejorarlo. La primera medida que vamos a implantar ya es poner seguro de salud a todos y todas las empleadas del grupo. Y seguiremos mejorando las condiciones de trabajo para que su experiencia sea día a día mejor.