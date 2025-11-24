La OTAN firma con Google Cloud un contrato "multimillonario" para desplegar una nube soberana con IA

La Agencia de Comunicación e Información de la OTAN (NCIA) ha adjudicado a Google Cloud un contrato "multimillonario" para dotarse de capacidades de nube soberana de alta seguridad. El acuerdo refuerza la infraestructura digital de la Alianza Atlántica, mejora su gobernanza del dato y le permite aprovechar de forma segura las tecnologías más avanzadas de nube e inteligencia artificial.

La NCIA ha elegido la plataforma Google Distributed Cloud (GDC) para respaldar las actividades del Centro Conjunto de Análisis, Entrenamiento y Educación (JATEC) de la OTAN. Sobre esta infraestructura se modernizarán capacidades operativas clave y se ejecutarán cargas de trabajo clasificadas.

En su configuración aislada, GDC es uno de los pilares de las soluciones de nube soberana de Google. Está diseñada para proporcionar servicios cloud de altas prestaciones y funciones avanzadas de IA en entornos completamente desconectados, con requisitos extremos de seguridad. Las organizaciones pueden ejecutar sobre ella cargas de trabajo críticas con IA utilizando sus datos más sensibles, manteniendo el control total de las operaciones y cumpliendo las normas más exigentes de soberanía digital.

Para la OTAN, el despliegue de esta tecnología garantiza la residencia de los datos y el control sobre las operaciones, con el máximo nivel de seguridad y autonomía, independientemente de la escala o complejidad del sistema. El contrato refuerza el compromiso de Google Cloud con los socios responsables de proteger y analizar la información más valiosa de los aliados de la OTAN.

Según destaca Tara Brady, presidenta de Google Cloud en EMEA, la compañía trabaja con la OTAN “en una misión crítica: construir una infraestructura robusta y flexible que se apoye en las innovaciones tecnológicas más recientes”. Esta colaboración, añade, permitirá a la Alianza acelerar su modernización digital sin renunciar a los más altos estándares de seguridad y soberanía del dato.

Antonio Calderón, director de Tecnología (CTO) de la NCIA, subraya que el organismo tiene la responsabilidad de incorporar tecnologías de nueva generación, incluida la IA, de forma que mejoren las capacidades operativas de la OTAN y, al mismo tiempo, protejan su entorno digital. Enmarcado en la estrategia de transformación digital de la Agencia, este tipo de alianzas industriales resultan esenciales para ofrecer al JATEC un entorno de nube seguro, resiliente y escalable, con los niveles más estrictos de protección de datos altamente sensibles.

La versión aislada de Google Distributed Cloud se ha concebido como un entorno de nube soberana para cargas de trabajo sometidas a fuertes requisitos de seguridad y residencia de datos. Proporciona una infraestructura reforzada y totalmente desconectada de internet y de la nube pública, de modo que los datos más sensibles de la NCIA permanecen siempre bajo control directo y dentro del territorio soberano de los países aliados. Además, dotará a la Agencia de capacidades analíticas más potentes, que se traducirán en una mayor eficacia operativa para la OTAN, sus aliados y socios. La integración de la solución está prevista para los próximos meses.