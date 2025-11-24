PowerCo inicia en enero la contratación de los primeros 500 operarios de la gigafactoría

PowerCo iniciará en enero la contratación de los quinientos primeros operarios de la gigafactoría de celdas de baterías para el coche eléctrico. La megafábrica del grupo Volkswagen arrancará gradualmente su producción y llegará a 1.600 trabajadores (entre trabajadores de producción y administración) en 2028. Volkswagen busca perfiles de operarios con titulaciones profesionales y preparados para trabajar en líneas de producción y los formará tecnología de baterías.

La gigafactoría estará en funcionamiento las 24 horas al día los siete días de la semana y los empleados trabajarán en tres turnos. PowerCo ya cuenta con un equipo propio de 300 personas, que trabajan en dirección y administración.

Multinacional

La multinacional alemana prácticamente ha terminado la construcción del primer bloque productivo. Cerca de 1.400 personas trabajan en la ejecución de la gigafactoría, que tiene 11 edificios industriales levantados. Antes de Navidad terminará la obra civil de la mitad de la primera fase, que tiene un presupuesto de más de 1.700 millones de euros.

A partir del primer trimestre de 2026 se comenzará a instalar todo el equipamiento para que la gigafactoría esté prepara para producir las primeras celdas a finales de septiembre de 2026. La planta producirá inicialmente celdas de LFP (litio ferrofosfato).