La recuperación dana y el aumento de la competencia desploman los precios de los hoteles en Valencia

Pese a que la Comunitat Valenciana vive un momento de récord turístico en llegada de viajeros o gasto, la realidad económica de los hoteles de la provincia de Valencia no experimenta ese mismo contexto boyante. Según los últimos registros de coyuntura del sector dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tarifa media diaria -o ADR por sus siglas en inglés- cayó en octubre un 4,52 % con relación al mismo dato del año pasado, un registro a la baja que solo superaron los establecimientos de Barcelona (-5,12 %) en toda España y que fue, además, un desplome similar a los que ya se vivieron en junio (4,06 %) y julio (4,67 %). Una situación, explican desde el sector, que se enmarca tanto en los esfuerzos de los hoteles por acabar de culminar la recuperación tras la dana como por el aumento de plazas que ha habido en los últimos años -con la consecuente oferta con tarifas más bajas- en enclaves como la ciudad de València.

Ocupación crece, cae el precio

Es lo que señala a este diario la secretaria general de la patronal hotelera valenciana Hosbec, Nuria Montes, quien analiza que mientras la "ocupación" de sus habitaciones se encuentra al alza -en el 'cap i casal' ha crecido de media desde el 81,1 % de 2024 al 86 % en 2025- gracias especialmente al impulso de los turistas internacionales, el precio medio "no se ha recuperado al nivel predana". Como recuerda la dirigente, tras la catástrofe de hace un año "hubo que bajar mucho los precios para recuperarse". Un factor al que se suma la aparición de un "10 % más de plazas" hoteleras en los últimos dos o tres años, lo que provoca que haya también "más competencia, porque estos hoteles entraron con precios más bajos para hacerse un hueco en el mercado".

Estas dos situaciones, del mismo modo, están provocando también que la rentabilidad media de los establecimientos -medida por el INE con los ingresos por cada habitación disponible o RevPAR por sus siglas en inglés- se resienta. A pesar de que a nivel Comunitat Valenciana este barómetro de ganancias creció en septiembre un 5,69 % y en octubre un 3,79 %, en el caso de la provincia de Valencia se registró una caída fue del 0,46 % y 2,05 %, respectivamente. Pese a esta realidad, Montes insiste en que "el sector no está preocupado ahora mismo por esos datos". "Se llegó a cuestionar qué estaba pasando tras la dana, si había crisis de marca en Valencia, pero vimos que no era así", añade la responsable de Hosbec.

Vuelta a la normalidad

Tanto es así que, según sus previsiones, ya durante este mes de noviembre -y, sobre todo, de cara a la campaña de Navidad- esos precios en la ciudad de València en particular y en el resto de la provincia en general "van a situarse en la normalidad", comportándose "como el resto de destinos turísticos de España".