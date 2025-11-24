Valenciaport bate récord de cruceros con 262 buques hasta octubre

El balance del puerto de València acumula en este ejercicio algunos registros peores que en 2024. En concreto, las toneladas que han pasado por las instalaciones del ‘cap i casal’ en los diez primeros meses del año han caído un 1,25 % con relación a los datos del año previo. Sin embargo, dentro de esas complicadas cifras, hay tráficos que sí están logrando mejorar. Y no solo elevando sus números respecto a 2024, sino incluso batiendo cualquier récord previo anotado hasta octubre. Y ese ‘termómetro’ no es otro que el de unos pasajeros cuyos tráficos se encuentran al alza gracias, especialmente, al aumento en el número de cruceros que han atracado en la ciudad. No en vano, si en los diez primeros meses del año se han sumado 1,46 millones de pasajeros llegados por mar, la mitad de ellos lo hicieron en un crucero.

Porque, según los últimos registros dados a conocer por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), hasta octubre de este año se sumaron 262 cruceros, es decir, veinte más que en el mismo tiempo de 2024; 83 más que en el ejercicio previo a la pandemia (2019) y 111 más que hace una década, cuando esa cifra se quedaba en casi la mitad de naves. Concretamente, en 151.

Comparativa con otros puertos

Esta evolución, sin ir más lejos, es la más importante entre las registradas en los principales puertos de España si se cogen los últimos datos dividido a nivel nacional, los de septiembre. Según Puertos del Estado, en esta última década el 75 % de crecimiento que ha experimentado València está por delante del 58 % y 59 % de Tenerife y Las Palmas, del 20 % de subida de Barcelona o del 3 % de incremento que anota Baleares. Eso sí, todos estos enclaves superaron los 410 buques hasta septiembre. O lo que es lo mismo, por ellos pasaron casi el doble de buques que por la infraestructura valenciana, que en septiembre acumulaba 210 naves.

No obstante, cuando se analizan estos tráficos, también resulta relevante que el número medio de pasajeros que han transportado esas naves se encuentra a la baja con relación a 2024, pasando de los 3.020 personas de media a las 2.774. Una realidad significativa que se orienta, además, en la línea estratégica que a mediados del año pasado avanzó la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, asegurando que en 2026 ya no podrán atracar en València los ‘megacruceros’. Esta es una categoría sin una cifra concreta establecida, pero que superaría ampliamente esos tres millares de viajeros promedio.

Más cruceristas que inician o acaban en València

Sobre este aspecto, en la comparación con el periodo enero-octubre de 2024, Valenciaport ha sumado 726.889 cruceristas, lo que supone una ligera caída de 4.000 viajeros. Sobre ello, contrastan las alzas que ha habido en las travesías con origen o final en València frente a los descensos de los visitantes en tránsito (que hacen escala en la ciudad, pero no pernoctan aquí y, por tanto, su gasto en destino es menor).