El desembarco de los coches chinos baratos impulsa la próxima Feria del Automóvil de València

Expositores casi listos y motores encendidos para que una nueva edición de la Feria del Automóvil -la 27ª- tome de nuevo València. Una cita, que, a diferencia del año pasado, no estará enteramente marcada por las compras tras la dana, sino que vendrá protagonizada por el gran desembarco de unas marcas chinas que prevén aportar variedad -y, previsiblemente, precios bajos- a un 'catálogo' de modelos que en esta ocasión asciende hasta las 4.000 unidades en venta de 46 insignias diferentes. Muchas de ellas, además, con sus novedades eléctricas -un tipo de coche que sigue ganando peso en el mercado nacional y valenciano- como avanzadilla.

Estos son los puntos clave que marcarán un certamen que abrirá sus puertas entre el 5 y el 8 de diciembre en los cuatro pabellos del Nivel 2 de Feria València y que experimentará -como está pasando en los registros de matriculaciones- una creciente presencia de los coches del gigante asiático. No en vano, de las nuevas marcas que entran en el escaparate en esta próxima cita, más de la mitad están ligadas a China: Ebro, Foton, Leapmotor, Lynk&Co y Xpeng y SWM, además de repetir otras como DFSK, BYD, Omoda, Jaecoo o SWM.

Los eléctricos, el gran impulso

Sin embargo, no solo la presencia del continente asiático marcará este certamen. No en vano, la electrificación será otro de los puntales que ilustrará esta Feria del Automóvil. Sobre ello, desde el recinto ferial apuntan a modelos como "el Kia Niro, disponible tanto en versión híbrida como 100% eléctrica" como uno de los coches "más equilibrados del segmento por eficiencia y tecnología". Del mismo modo, también recuerdan que "debutará" la berlina eléctrica Mazda 6e o la furgoneta Shineray X30 LEV o el Toyota C-HR +, que dentro del segmento urbano es "un modelo totalmente eléctrico que refuerza la apuesta por la movilidad sostenible con un estilo distintivo y orientado a entornos metropolitanos".

Coches en exposición la pasada Feria del Automóvil. / JM López

Del mismo modo, Feria València destaca el impulso que en esta edición tendrán "los compactos tecnológicos y las soluciones comerciales sostenibles", tal y como han especificado las propias marcas expositoras. Además, en esta edición también habrá "un extenso escaparate de vehículos seminuevos certificados" que se traducirá en "cientos de unidades revisadas y garantizadas, disponibles con condiciones especiales que permiten su prueba durante 15 días o hasta 1.000 km".

Venta de entradas

El certamen ya ha abierto el proceso de venta de entradas por vía online a través de la web del evento. Serán entradas que permitirán entrar al recinto en el horario de apertura -de 11 horas a 20 horas, salvo el día 8 que se cerrará a las 18 horas- y que tienen un descuento de dos euros respecto al precio de taquilla, "permitiendo acceder directamente a los pabellones".