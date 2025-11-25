Firmus vende 169 pisos a menos de 10 minutos de València

La promotora valenciana Firmus Homes ha iniciado la comercialización de Vergel Residencial, un nuevo desarrollo de 169 viviendas ubicado en Torrent, a menos de diez minutos de València y junto al Parc Central, una de las zonas con mayor proyección de la ciudad metropolitana. El proyecto, que ya cuenta con un alto porcentaje de reservas cerradas, ofrece viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios con terrazas, garaje y trastero incluidos desde 182.000 euros. La promoción se construirá en dos fases, y el inicio de las obras está previsto para el segundo trimestre de 2026.

Todas las viviendas incorporan cocinas abiertas, amplios salones y una cuidada distribución para optimizar cada metro cuadrado. Además, los compradores podrán personalizar acabados entre diferentes opciones. El proyecto cuenta, además, con una alta calificación energética, gracias a medidas como la aerotermia, la protección solar y la preinstalación para vehículos eléctricos.

Ubicado en el entorno del Parc Central de Torrent, Vergel Residencial se integra en una zona moderna, con amplias avenidas, zonas verdes y excelentes conexiones con València. Es un entorno ideal para familias jóvenes y parejas que buscan la tranquilidad de un municipio consolidado, con todos los servicios, pero sin renunciar a la proximidad a la capital.

Interior de una de las viviendas de Firmus. / Levante-EMV

Áreas comunes

El complejo dispone de espacios comunes diseñados para fomentar la vida comunitaria, con piscina, área infantil, zonas ajardinadas con arboleda, espacio picnic, y una sala social para reuniones o actividades vecinales. “En Firmus Homes apostamos por diseñar viviendas que combinan comodidad, eficiencia y bienestar. Queremos crear hogares pensados para disfrutar, en entornos que inspiren comunidad y calidad de vida”, explica Begoña Valero, responsable de operaciones de la compañía.