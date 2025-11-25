Ábalos pide al Gobierno que explique las presuntas contrataciones irregulares en el puerto de València

Las supuestas contrataciones anómalas en el puerto de València, así como los presuntos amaños y cobros irregulares de dietas en el seno de Valenciaport, incluidas las de su presidenta, Mar Chao, también han llegado al Congreso de los Diputados. El exministro socialista José Luis Ábalos, investigado en el Tribunal Supremo por su supuesta participación en el llamado 'caso Koldo', acaba de registrar un escrito en la Cámara Baja denunciando dichos supuestos amaños y cobro irregular de dietas en el recinto del Grao y pidiendo explicaciones al Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente.

La iniciativa de Ábalos se produce después de un tenso consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) celebrado a principios de noviembre y en el que presentó la dimisión el hasta entonces director general de la APV, Enrique Belda, quien ha sido sustituido por Aurelio Acedo. El cese voluntario de Belda -funcionario del Estado que vuelve al Ministerio del Interior- se produce después de año y medio de cinco ceses de directivos en Valenciaport por el malestar interno en la entidad que preside Mar Chao desde su nombramiento, por parte del expresidente del Consell Carlos Mazón, en septiembre de 2023.

La reciente dimisión de Enrique Belda como director general ahonda la crispación en el seno de Valenciaport y se produce además tras las investigaciones iniciadas por la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI), que analiza posibles irregularidades en la política de cobro de dietas aprobadas recientemente y en diversas contrataciones realizadas por parte de Chao. Así las cosas, la crisis interna en Valenciaport y la próxima llegada de Juan Francisco Pérez Llorca como presidente de la Generalitat -que es quien designa al presidente de Valenciaport, con el visto bueno de Puertos del Estado- dejan en el aire el futuro de Chao.

Auditoría

En su iniciativa, recogida por Europa Press, Ábalos se hace eco de informaciones que implican a la presidenta del puerto de València en un supuesto cobro irregular de dietas en viajes de trabajo, cifradas en unos 15.000 euros. Ábalos también alude a supuestas irregularidades en contrataciones "presuntamente fraudulentas", como un encargo a una firma de abogados y la contratación de cinco personas sin respetar los principios de igualad, mérito y capacidad. En este contexto, pide al Ministerio que aborde estas denuncias y pregunta qué medidas se han adoptado hasta ahora en el organismo público Puertos del Estado y si van a encargar una auditoria sobre estos hechos. Ábalos siempre ha reprochado a Puente que encargara unilateralmente una auditoría sobre su etapa en el Ministerio, un informe que desveló "irregularidades".

José Luis Ábalos, en el Congreso, en una imagen de archivo. / Eduardo Parra - Europa Press

El PP se suma al carro

A la vista de los escritos formulados por Ábalos, el grupo del PP en el Congreso, a través de su portavoz, Ester Muñoz, dice ahora que el exministro Ábalos está dando "un toque de atención" al actual ministro de Transportes cuando le pide explicaciones por supuestos "amaños" y cobros irregulares de dietas en el recinto portuario valenciano, y lo enmarca en un contexto en el que los implicados en el 'caso Koldo' parecen querer hablar y eso pone "nervioso" al PSOE. Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reconocido este martes lo "paradójico" de que Ábalos, investigado por una trama de supuesto cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública, haya denunciado ahora supuestos amaños en el puerto de València pero ha pedido que "se investigue todo lo que se tenga que investigar". Incluso la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, considera que el ex secretario de Organización del PSOE ya está "empezando a cantar".