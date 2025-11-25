Los precios más bajos del año llegan a Pascual Martí

La llegada del Black Friday 2025 promete ser más espectacular que nunca en la Comunidad Valenciana, y el protagonista indiscutible vuelve a ser Pascual Martí Electrodomésticos. Con su ya icónica propuesta de “Los precios más bajos del año. Y, además, sin IVA”, la firma valenciana despliega una campaña única que combina grandes descuentos, servicio de primer nivel y una estética cinematográfica que transforma la compra en toda una experiencia. Este año, además, la marca brilla con luz propia al convertirse en patrocinador oficial de los Valencia Golden Awards, sumando cultura, innovación y ahorro en una misma alfombra roja.

La gala del ahorro de Pascual Martí

El Black Friday de Pascual Martí llega a la Comunidad Valenciana con una propuesta diferencial: “Los precios más bajos del año. Y, además, sin IVA”. Del 20 al 30 de noviembre, la cadena fusiona la mejor oferta en electrodomésticos y tecnología con una estética cuidada la gala del ahorro que convierte a televisores, lavadoras, smartphones, portátiles y smartwatches en auténticas estrellas.

La campaña no sólo busca precios competitivos: su objetivo es impulsar las ventas online, aumentar el tráfico a las tiendas físicas y consolidar a Pascual Martí como la marca de referencia en electrodomésticos Valencia. Gracias a más de 50 años de experiencia, la empresa ofrece precios agresivos y servicios que refuerzan la confianza del cliente.

Black Friday 2025 / archivo

Ventajas exclusivas: sin IVA y servicio que marca la diferencia

Más allá de descuentos, esta edición del Black Friday destaca por su propuesta de valor:

Sin IVA en productos seleccionados durante la campaña.

en productos seleccionados durante la campaña. Envío e instalación gratuita en gran electrodoméstico en menos de 24 horas , ideal para quien necesita soluciones rápidas.

, ideal para quien necesita soluciones rápidas. Servicio urgente en 5 horas para casos excepcionales.

para casos excepcionales. Asesoramiento especializado en tienda y online.

en tienda y online. Financiación flexible y transparente .

. 8 tiendas propias en Valencia y Castellón que garantizan cercanía y servicio local.

Estas ventajas posicionan a Pascual Martí como la opción preferente para comprar electrodomésticos en Black Friday 2025, especialmente para consumidores que valoran garantía, rapidez y asesoramiento profesional.

Valencia Golden Awards: doble alfombra roja

El 22 de noviembre, Pascual Martí se convirtió en patrocinador oficial de los Valencia Golden Awards, una acción que vincula la campaña con la vida cultural valenciana. La conexión entre la gala del talento y la gala del ahorro refuerza la narrativa de la marca: mientras los Golden Awards reconocen el talento local, Pascual Martí premia a sus clientes con ofertas y experiencias exclusivas.

Compra online o en tienda

La campaña está activa en todos los puntos de venta y en la web oficial: www.pascualmarti.es. La tienda online ofrece una experiencia de compra intuitiva, con filtros por categoría (televisores, lavadoras, cocción, smartphones), fichas técnicas completas y procesos de pago seguros. Comprar en tienda permite recibir asesoramiento presencial y soluciones inmediatas gracias a la red de 8 tiendas en la Comunidad Valenciana.

Incentivos extra: sorteo y colaboración con Valencia CF

Como incentivo adicional, todas las compras realizadas entre el 20 y el 30 de noviembre y registradas correctamente entrarán en el sorteo de una entrada doble para el partido Valencia–Sevilla el 7 de diciembre, reforzando la relación de la marca con el deporte local y ofreciendo motivos extra para comprar durante el Black Friday.

¿Por qué elegir Pascual Martí este Black Friday 2025?

Elegir Pascual Martí significa optar por una combinación de precio, confianza y servicio: