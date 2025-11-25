Los precios más bajos del año llegan a Pascual Martí
Del 20 al 30 de noviembre: ofertas en electrodomésticos, tecnología y envío/instalación gratis en 24h
La llegada del Black Friday 2025 promete ser más espectacular que nunca en la Comunidad Valenciana, y el protagonista indiscutible vuelve a ser Pascual Martí Electrodomésticos. Con su ya icónica propuesta de “Los precios más bajos del año. Y, además, sin IVA”, la firma valenciana despliega una campaña única que combina grandes descuentos, servicio de primer nivel y una estética cinematográfica que transforma la compra en toda una experiencia. Este año, además, la marca brilla con luz propia al convertirse en patrocinador oficial de los Valencia Golden Awards, sumando cultura, innovación y ahorro en una misma alfombra roja.
La gala del ahorro de Pascual Martí
El Black Friday de Pascual Martí llega a la Comunidad Valenciana con una propuesta diferencial: “Los precios más bajos del año. Y, además, sin IVA”. Del 20 al 30 de noviembre, la cadena fusiona la mejor oferta en electrodomésticos y tecnología con una estética cuidada la gala del ahorro que convierte a televisores, lavadoras, smartphones, portátiles y smartwatches en auténticas estrellas.
La campaña no sólo busca precios competitivos: su objetivo es impulsar las ventas online, aumentar el tráfico a las tiendas físicas y consolidar a Pascual Martí como la marca de referencia en electrodomésticos Valencia. Gracias a más de 50 años de experiencia, la empresa ofrece precios agresivos y servicios que refuerzan la confianza del cliente.
Ventajas exclusivas: sin IVA y servicio que marca la diferencia
Más allá de descuentos, esta edición del Black Friday destaca por su propuesta de valor:
- Sin IVA en productos seleccionados durante la campaña.
- Envío e instalación gratuita en gran electrodoméstico en menos de 24 horas, ideal para quien necesita soluciones rápidas.
- Servicio urgente en 5 horas para casos excepcionales.
- Asesoramiento especializado en tienda y online.
- Financiación flexible y transparente.
- 8 tiendas propias en Valencia y Castellón que garantizan cercanía y servicio local.
Estas ventajas posicionan a Pascual Martí como la opción preferente para comprar electrodomésticos en Black Friday 2025, especialmente para consumidores que valoran garantía, rapidez y asesoramiento profesional.
Valencia Golden Awards: doble alfombra roja
El 22 de noviembre, Pascual Martí se convirtió en patrocinador oficial de los Valencia Golden Awards, una acción que vincula la campaña con la vida cultural valenciana. La conexión entre la gala del talento y la gala del ahorro refuerza la narrativa de la marca: mientras los Golden Awards reconocen el talento local, Pascual Martí premia a sus clientes con ofertas y experiencias exclusivas.
Compra online o en tienda
La campaña está activa en todos los puntos de venta y en la web oficial: www.pascualmarti.es. La tienda online ofrece una experiencia de compra intuitiva, con filtros por categoría (televisores, lavadoras, cocción, smartphones), fichas técnicas completas y procesos de pago seguros. Comprar en tienda permite recibir asesoramiento presencial y soluciones inmediatas gracias a la red de 8 tiendas en la Comunidad Valenciana.
Incentivos extra: sorteo y colaboración con Valencia CF
Como incentivo adicional, todas las compras realizadas entre el 20 y el 30 de noviembre y registradas correctamente entrarán en el sorteo de una entrada doble para el partido Valencia–Sevilla el 7 de diciembre, reforzando la relación de la marca con el deporte local y ofreciendo motivos extra para comprar durante el Black Friday.
¿Por qué elegir Pascual Martí este Black Friday 2025?
Elegir Pascual Martí significa optar por una combinación de precio, confianza y servicio:
- Precios sin IVA y promociones exclusivas.
- Entrega e instalación en 24 horas en grandes electrodomésticos.
- Atención experta en tienda y online.
- Comercio local con trayectoria y postventa garantizada.
- Reventón de agua en el Jardín del Turia
- València abre la puerta a transformar gasolineras urbanas en oficinas, supermercados o zona comercial
- Fallece el líder más carismático de los damnificados por la pantanada de Tous
- Estos son los bares de Valencia que han ganado los Premios Cacau d'Or 2025
- Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
- Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Alzira
- Fallece un hombre de 89 años tras ser atropellado por un camión en Algemesí
- Un supervisor del 112 confirma que a las 13.30 horas del 29-O ya se realizaban rescates en l'Horta Sud, 'donde no llovía