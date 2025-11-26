Extremadura adelanta a Valencia en la carrera por fabricar microchips

Extremadura ha adelantado a Valencia en la carrera por fabricar microchips. El Gobierno ha decidido que la localidad de Trujillo (Cáceres) acoja una fábrica de componentes de chips con una inversión total de 2.350 millones de euros. En el proyecto participan la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y la empresa estadounidense Diamond Foundry, de la que es accionista minoritario el actor Leonardo DiCaprio.

La decisión del Ejecutivo de apostar por Extremadura se produce a pesar de que Valencia lidera en España el sector de los microchips y trabaja en el desarrollo de un gran campus internacional para impulsar la transferencia de tecnología y poner en marcha líneas de fabricación. El Gobierno lanzó el perte Chip dotado con 12.000 millones de euros para impulsar la fabricación de semiconductores en España y el sector valenciano, aliado dentro del consorcio Valencia Silicon Cluster, defendió desde el inicio la instalación de al menos una fábrica de tamaño medio.

Valencia presenta la mayor concentración territorial de compañías multinacionales en el sector de los microchips en las ramas de electrónica y fotónica (dispositivos que emplean la luz -fotones- en lugar de electricidad -electrones- para realizar operaciones lógicas y aritméticas). En el Cap y Casal y Paterna están las empresas MaxLinear, Analog Devices, Ams Osram, Bosch, VLC Photonics/Hitachi, Ipronics y DAS Photonics. Estas compañías emplean a seiscientos ingenieros con una cualificación muy alta. Sin embargo, pese a que más del 50 % de los empleos de ingeniería de conductores en España están en València, la Comunitat ha partido con desventaja en la carrera de los fondos europeos.

"Apostamos por el talento"

Rafael del Castillo, miembro de la junta directiva de Valencia Silicon Cluster, insistió ayer en que "los desarrolladores y el talento están en Valencia". "Nosotros apostamos por crear talento y por depender de nosotros. No estamos disgustados", subrayó.

Chip fotónico de la empresa valenciana VLC Photonics. / GERMAN CABALLERO

El consejo de ministros aprobó ayer la inversión de la empresa pública SETT (también conocida como SEPI Digital), que aportará 752 millones de euros. La planta extremeña fabricará componentes para chips de alto rendimiento con una tecnología de vanguardia basada en diamantes sintéticos. Con esta instalación, España se convertirá en el mayor centro mundial de sustratos de diamante para semiconductores.

Obleas y chips de alto rendimiento

La nueva planta de Trujillo fabricará diamantes monocristalinos que se utilizarán para obleas y chips de alto rendimiento, lo que aumenta la eficiencia en la computación con menor gasto energético. Está previsto que la fábrica genere 500 empleos directos y más de 1.600 indirectos. La inversión de la SETT forma parte del perte Chip