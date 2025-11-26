El Consell concede 11 millones en ayudas a Campofrío para la construcción de su planta en Utiel

La Generalitat dará 11 millones de euros en ayudas directas a Campofrío para impulsar el proyecto de construcción de la nueva planta que la firma cárnica construirá en Utiel. Esta compañía anunció la puesta en marcha de esta factoría tras la devastación que sufrió su centro de Torrent por la dana de octubre de 2024, que provocó el cierre de este centro industrial. El proyecto de la firma cárnica supone una inversión de más de 134 millones de euros y la creación de 300 empleos.

Los 11 millones de euros se distribuirán en tres anualidades. Para 2025 se contemplan 1.832.000 euros; en 2026, la cuantía alcanzará los 5.391.000 euros; y en 2027 se prevé una inversión de 3.777.000 euros. "Estas ayudas se conceden de forma directa atendiendo al carácter excepcional que los efectos que las inundaciones provocaron en las instalaciones del grupo Campofrío en Torrent, y como apoyo al plan industrial de la compañía de creación de un nuevo centro que permitirá reindustrializar la zona dana", aseguran fuentes de la Conselleria de Industria.

El Consell considera que la inversión para la creación de un nuevo centro de transformación y comercialización de productos cárnicos en Utiel es de "extraordinario interés para el desarrollo socioeconómico de la zona dana y de la provincia de Valencia". Asimismo, el interés público del proyecto -según fuentes del Consell- radica en el fortalecimiento y en la mejora del empleo, ya que se trata de una transformación industrial que conllevará la creación de unas instalaciones de las más avanzadas en transformación de productos cárnicos, que contribuirá significativamente a la mejora de la eficiencia industrial, el desarrollo económico y la cohesión social en la Comunitat Valenciana.

Interés estratégico

Por todo ello, para el Consell el proyecto tiene un interés estratégico extraordinario para el desarrollo social y económico de la Comunitat Valenciana y, por tanto, en la medida en que representa un interés público excepcional y una oportunidad única para incrementar el desarrollo económico, social, industrial y comercial de la región, su implantación y funcionamiento a largo plazo deberá ir acompañada de un conjunto de medidas e incentivos económicos. Según la conselleria, "sin el respaldo de esta ayuda, la inversión no resultaría lo suficientemente rentable para el beneficiario en ningún otro emplazamiento del Espacio Económico Europeo (EEE), dadas las importantes necesidades de reconstrucción, modernización tecnológica y adaptación a los nuevos estándares medioambientales".

Actuaciones financiadas

Las actuaciones financiadas mediante esta subvención incluyen inversiones en obra civil que abarcan la urbanización y obras exteriores, así como la construcción de edificios de producción, servicios industriales y áreas de almacenamiento de materias primas y productos terminados. La subvención podrá cubrir hasta el 50 % de los costes de inversión subvencionables asociados a la inversión inicial. Asimismo, la adquisición de terrenos será subvencionable con un límite máximo del 10 % del total de los costes considerados elegibles.