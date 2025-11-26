El pueblo de la Comunitat Valenciana donde más cae la vivienda

A pesar de que el precio de la vivienda usada en España se ha incrementado un 15,7 % en un año, muchos municipios experimentan descensos de precio en sus viviendas. Los 10 municipios en los que más se ha abaratado la vivienda desde octubre de 2024 se reparten entre 6 comunidades autónomas y han experimentado descensos del 13% o superiores. Así se desprende del estudio de Idealista, el marketplace inmobiliario del sur de Europa, en el que se ha tomado como referencia el informe de precios de vivienda de octubre de 2025.

El municipio donde más cae la vivienda en la Comunitat Valenciana es Ràfol d'Almúnia. La localidad linda con Dénia y está a doce kilómetros de la playa. El coste de las casas ha caído un 11 % en el último año, aunque el precio del metro cuadrado es de 2.544 (cercano al valor de València) por la demanda con alto poder adquisitivo. La localidad tiene 703 habitantes.

A nivel nacional, el municipio jienense Torreperogil y el cacereño de Arroyo de la Luz lideran el ranking con un 21 % de caída interanual. Les siguen 2 municipios gallegos: Allariz (en Ourense) y A Estrada (en Pontevedra) donde la vivienda ha bajado un 16% y un 15% respectivamente. Cerrando el top5 nos encontramos el municipio cántabro de Campoo de Enmedio, cuyos precios han experimentado un descenso del 14%

En el sexto puesto, también con una bajada del 14%, aparece el pontevedrés Cotobade. Los últimos 4 municipios de este top10 comparten un descenso de precios del 13%, se trata del municipio vallisoletano de Mojados, el cordobés El Carpio, y los murcianos Alguazas y Abarán.

Marina Alta

El estudio también ofrece los datos de los municipios en los que más baja el precio de la vivienda en cada comunidad autónoma española. Además de los municipios antes mencionados, con decremento del 13% o superiores, destacan aquellas regiones con municipios que han superado el 10% de caída de precio, como por ejemplo Lloseta, en Baleares, donde se produce un 12% de bajada, la misma que en Arcas del Villar, en Cuenca (Castilla-La Mancha) y en Cabrera de Mar, en Barcelona (Cataluña). Les sigue el alicantino Rafol de Almunia, en la Marina Alta, con un 11% de descenso.

A continuación aparece Tineo, en Asturias, con un decremento del 9%, Mungia, en Vizcaya (Euskadi) con un 8%, el tinerfeño Santa Úrsula, en Canarias, con un 7%, Corella, en Navarra, con un 6% y Castañares de Rioja (La Rioja) con un 2% de bajada. Como curiosidad, hay 2 regiones en las que ningún municipio de los analizados por idealista ha experimentado descensos en el precio de sus viviendas y se muestran aquellos en los que menos ha subido. Son Caspe, en Zaragoza (Aragón) y Brunete en la Comunidad de Madrid, ambos con un 1% de incremento.