De la sostenibilidad al liderazgo potenciado por la IA: así son las tendencias en el empleo en 2025

La Inteligencia Artificial, el desarrollo sostenible, los cambios demográficos y las demandas de las generaciones vinientes plantean nuevos retos a las empresas en materia de gestión del talento. Top Employers Institute ha elaborado una radiografía del mundo del trabajo actual, con las respuestas de más de 2.000 organizaciones certificadas en la ‘HR Best Practice Survey’ y el análisis de otros estudios externos, para establecer las cinco tendencias hacia las que se ha movido el mercado este 2025.

Teniendo en cuenta la realidad de las 138 compañías Top Employers España, el informe ha detectado este año un incremento en el uso de buenas prácticas de Recursos Humanos en el ámbito de la sostenibilidad. Algunas de las cuestiones que se plantean en la creación de espacios de trabajo sostenibles son el uso ético de la IA, que supone desafíos sobre la equidad, la inclusión y las consecuencias a largo plazo; los cambios demográficos, como el descenso de la natalidad y el envejecimiento, que obligan a replantear estrategias; o la influencia de los más jóvenes, en especial de la Generación Z, que demandan una mayor responsabilidad corporativa.

La segunda tendencia que ha destacado el estudio está relacionada con el cambio en el sentido de la pertenencia. Por una parte, en la actualidad existe una mayor fluidez en el mundo del trabajo, la experiencia es más dinámica e interconectada. Por ello, los departamentos de RR. HH. están potenciando las prácticas de offboarding. A su vez, se valora el sentimiento de comunidad, de manera que se ha incrementado el desarrollo de redes internas de empleados.

Asimismo, en el documento se analiza el auge de los empleos que combinan el trabajo más manual y técnico con las nuevas tecnologías y competencias digitales. Esa nueva tendencia ha provocado que las compañías dediquen más esfuerzos en optimizar las prácticas relacionadas con la experiencia del empleado pensando en toda la plantilla, como el teletrabajo, la flexibilidad horaria, vías de crecimiento basadas en las competencias o prácticas de reconocimiento.

En cuarto lugar, el informe ha determinado que las organizaciones reconocen cada vez más la neuroinclusión como una ventaja competitiva. Según las cifras obtenidas, el 26 % de las compañías Top Employers en España han impulsado iniciativas para apoyar a los empleados neurodivergentes. El objetivo es lograr lugares de trabajo inclusivos. Una de las medidas más extendida es la contratación basada en competencias.

Por último, el documento establece que la prioridad de RR. HH. de las compañías Top Employers más importante en 2025 ha sido el desarrollo del liderazgo, potenciado por la IA. Así, el 46 % de estas empresas ya ha pilotado, implementado o establecido esta nueva tecnología en los puestos de mayor responsabilidad, mayoritariamente para acelerar las actividades operativas o gestionar el análisis de datos.

Todas estas tendencias se pondrán sobre la mesa en el foro «Valencia, Tierra de Talento», organizado por Prensa Ibérica y Levante-EMV, con el impulso de Top Employers Institute, Grupo La Plana, PowerCo, ESIC y la Universitat de València, que reunirá a las empresas y expertos que están liderando la transformación del empleo y que valoran el papel del talento como motor del crecimiento económico en la Comunitat Valenciana.

La cita, que acogerá The Terminal Hub el próximo 27 de noviembre, contará con la ponencia de Eva Collado Durán, consultora, formadora, conferenciante internacional y escritora, bajo el título «Marca Personal Profesional y Marca Corporativa: el binomio perfecto». Además de la esperada intervención de David Plink, CEO de Top Employers Institute. Con más de 2.300 organizaciones certificadas en 121 países, el programa de la compañía analiza y valida los estándares más avanzados en materia de atracción, desarrollo y bienestar del talento.

Por su parte, el foro con diferentes mesas de debate en las que responsables de RR. HH. de compañías líderes compartirán sus experiencias y buenas prácticas en materia de cultura empresarial, atracción del talento y sostenibilidad. En ellas, se tratarán temas como la «Atracción y desarrollo del talento en un entorno de disrupción tecnológica», «El nuevo sentido de pertenencia: el reto de implicar a cinco generaciones de empleados» o las «Empresas con propósito. La importancia de la sostenibilidad y bienestar».

Entre los participantes estarán Pablo Lozano, responsable de Atracción de Talento y Employer Branding de NTT DATA; Diana Lodin, directora de Talento de Generali Seguros; Ricard Guerrero, chief Human Resources Officer de PowerCo Spain; José Luis Risco, Partner Talent Leader en EY Spain; Victoria Chico de Gracia, P&C Business Partner de Coca-Cola Europacific Partners; Marta Rebull, directora general de RR. HH. de Prensa Ibérica; Belén Macías, directora de la Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC Business & Marketing School; Nuria Jiménez, directora de Personas y Cultura Corporativa de Caixa Popular; José Félix Lozano Aguilar, catedrático de la Universitat Politècnica de València e investigador de la Fundación Étnor; Ibán Molina, delegado institucional de Iberdrola en la Comunitat Valenciana; y María Ángeles Aguilar, experta y consultora en RR. HH., cultura y empleabilidad de Top HR España.

De izquierda a derecha: Pablo Lozano Diana Lodin, José Luis Risco, Victoria Chico De Gracia y Marta Rebull. / ED

A todo ello hay que sumar el diálogo con Ibaia Piquer, responsable de Comunicación, Cultura y Marca Empleadora del Grupo La Plana. Con todo, el foro ofrecerá un espacio privilegiado de networking entre líderes empresariales, con un cóctel final.

📅 Inscripciones abiertas

📍 The Terminal Hub, València

🕘 Jueves, 27 de noviembre. De 9:00 a 14:00 h

Organizan: Levante-EMV y Top Employers Institute