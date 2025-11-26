Sqrups se adhiere al programa Incorpora de la Fundación «la Caixa», para impulsar la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad

El acuerdo entre ambas entidades se ha formalizado en un encuentro en CaixaForum Madrid entre Raúl Espinosa, director general de Sqrups, y Núria Danés, directora del Área de Inclusión Social de la Fundación ”la Caixa”.

"Desde Sqrups valoramos especialmente la formalización de este convenio para dar más pasos hacia una inclusión real. Para nosotros, la inclusión y el impacto social no son solo una aspiración sino uno de los pilares fundamentales de la empresa. Esta colaboración nos permite reforzar nuestro compromiso con la sociedad, creando oportunidades laborales reales para personas en riesgo de exclusión, y formas de seguir impulsando su desarrollo dentro de la empresa, tanto a nivel personal como profesional. Creemos firmemente en la importancia de sumar esfuerzos para contribuir a una sociedad más justa y con más posibilidades para todos y todas", ha señalado Raúl Espinosa, director general de Sqrups.

"Con este acuerdo, reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión y el empleo, destacando el papel de las empresas como agentes de transformación social. La colaboración entre empresas e iniciativas sociales es esencial para generar oportunidades, mejorar vidas y avanzar hacia una sociedad más justa", ha destacado Núria Danés, directora del Área de Inclusión Social de la Fundación "la Caixa".

Nuevas oportunidades laborales

Gracias a este convenio, el programa Incorpora de la Fundación "la Caixa" pone a disposición de Sqrups un servicio de intermediación y acompañamiento que ofrece una respuesta ágil, personalizada en la cobertura de sus vacantes. De este modo, se generarán nuevas oportunidades laborales para las personas participantes del programa, al tiempo que Sqrups refuerza su compromiso con la inclusión social y la diversidad en sus equipos.

La metodología del programa Incorpora se articula a través de una amplia red territorial formada por más de 1.000 técnicos de inserción laboral pertenecientes a 413 entidades sociales colaboradoras. Estos profesionales trabajan de manera coordinada con las empresas para identificar perfiles, capacitar a los participantes y acompañarlos durante el proceso de incorporación al mercado laboral, favoreciendo su adaptación al puesto de trabajo.

Al implicar activamente al sector empresarial en la inclusión sociolaboral, Incorpora contribuye a reducir desigualdades y a construir una sociedad más cohesionada y resiliente. Desde su creación en 2006, el programa ha consolidado un modelo de alianza entre empresas y entidades sociales que ofrece oportunidades reales a colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo: personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión, personas de origen migrante, mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años o personas privadas de libertad, entre otros.

El año pasado, más de 16.000 empresas de toda España colaboraron con el programa Incorpora de la Fundación ”la Caixa”, facilitando más de 42.000 inserciones laborales de personas en situación de vulnerabilidad. Desde su creación el programa ha promovido cerca de 450.000 contrataciones.