La agencia de publicidad valenciana Zenithbr celebra sus 25 años

Zenithbr, agencia de medios participada por Grupo Publicis y un "referente"en el arco mediterráneo, celebró ayer su 25º aniversario asegurando que "la publicidad valenciana ha cambiado radicalmente en un cuarto de siglo" y, por ello, la compañía quiere "seguir liderando los próximos 25 con un nuevo modelo de trabajo centrado en la implicación, la inteligencia y la innovación aplicada al negocio".

En un evento conmemorativo celebrado en el hotel Westin de València, se recordó que la empresa "ha sido parte activa del crecimiento económico y social de la Comunitat Valenciana". "La agencia ha acompañado a empresas locales, regionales y nacionales en su evolución, impulsando campañas que han marcado hitos en sectores como el turismo, el comercio, el ocio, el retail o la alimentación, y contribuyendo a posicionar la ciudad de Valencia y su entorno como un polo de buen marketing y comunicación", destacaron en un comunicado.

Nueva etapa con ROI+i

"La celebración del aniversario pone en valor esta trayectoria y, al mismo tiempo, anuncia el inicio de una nueva etapa basada en el modelo propio ROI+i, una metodología que combina el retorno de la inversión con la implicación, la inteligencia, la innovación, el impacto y la inspiración. Un enfoque que sitúa a la agencia como un aliado estratégico del tejido empresarial valenciano, especialmente en un momento donde las compañías necesitan tomar decisiones más ágiles, más digitales y más orientadas a resultados", explicaron.

José María Rubert, CEO de Zenithbr / Levante-EMV

El acto reunió a más de 300 representantes del mundo empresarial, directivos de los principales grupos editoriales nacionales y personalidades del periodismo y la cultura del arco mediterráneo, que participaron en una jornada de reflexión sobre el futuro del marketing, los medios y la comunicación como palanca de competitividad. Junto a ello, también hubo charlas inspiradoras, una mesa redonda sobre el origen del cambio y la intervención de directivos de referencia marcaron la agenda de la tarde. Durante el acto se repasó la historia de la agencia y se presentó el nuevo posicionamiento y proceso de trabajo de la agencia: ROI+i. Posteriormente empezó la parte más festiva, con un espacio de networking que permitió reencontrar a muchas de las personas que han formado parte de estos 25 años.

Crecer en un entorno más competitivo

En palabras de José María Rubert, CEO de la compañía, "llevamos 25 años trabajando para que las empresas valencianas crezcan en un entorno cada vez más competitivo. Este aniversario no es solo una celebración; es el punto de partida de una nueva etapa en la que queremos seguir generando valor, anticipando retos y potenciando el talento que tenemos en nuestra tierra. Zenithbr ha sido, es y quiere seguir siendo un motor para el tejido empresarial del arco mediterráneo".