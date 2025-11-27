El boom inmobiliario genera sorteos en Valencia para comprar vivienda a buen precio

La fiebre inmobiliaria ha generado en Valencia sorteos para comprar viviendas a buen precio. La empresa valenciana Invernomics ya ha vendido 600 pisos con este sistema tras anunciarlos en un canal de la aplicación de mensajería Telegram. La compañía, fundada por el inversor inmobiliario Sergio Iranzo, da unas horas de plazo para poder formalizar el interés por el inmueble y sortea la posibilidad de comprarlo entre los que se apuntan. Otras firmas en España como Nexia Prop también comercializan pisos por Telegram, aunque Iranzo subraya que su empresa fue la primera en hacerlo en España.

Sergio Iranzo, que tiene una comunidad de más de 54.600 seguidores en YouTube, explica que decidieron sortear la posibilidad de comprar una casa para democratizar el proceso y dar las mismas oportunidades. La clave del interés de las viviendas que comercializa Invernomics es el precio de compra. Un sorteo congregó a 65 potenciales compradores.

El fundador de la compañía (que cuenta con una veintena de empleados) señala que la última vivienda que vendieron en València costaba 180.000 euros, aunque inmuebles similares en la misma zona tienen un precio de mercado de 230.000 euros. "Era un piso en la calle Sagunt de València de 115 metros cuadrados, cuatro habitaciones y dos baños que se vendió por 180.000 euros. Necesitaba una reforma integral, que hicimos nosotros", aclara.

Primera vivienda e inversores

La compañía tiene dos tipos de compradores: jóvenes de entre 25 y 35 años que buscan una primera vivienda por la que pueden pagar entre 100.000 y 150.000 euros e inversores de entre 30 y 50 años que compran para alquilar. La compañía hace un estudio de mercado y asegura que sus inmuebles si son destinados al alquiler ofrecen una rentabilidad neta del 6 % al año.

Invernomics funciona como una inmobiliaria tradicional, pero con ventas ultrarrápidas. La firma selecciona los pisos tras rastrear el mercado, cuando ve una oportunidad los reserva, hace un informe para que sus clientes vean el potencial y los anuncia en su canal de Telegram. Este canal de mensajería tenía ayer por la mañana 15.853 suscriptores, un millar de ellos de fuera de España.

Edificios de viviendas en València. / JM López

Dos horas

Una vez publicado, da un plazo de unas horas para que los interesados muestren su interés. "Si un piso sale a la venta a las cinco de la tarde a las siete está vendido", afirma el fundador de Invernomics. Todos los clientes han pasado un filtro antes de convertirse en suscriptores para demostrar su solvencia y que pueden realmente hacer frente a la adquisición.

A las compras de pisos de segunda mano se suelen apuntar una quincena de personas y el ganador del sorteo tiene cinco días hábiles para señalizar la vivienda. "Pedimos un 10 % de señal de arras como cualquier otra compra de vivienda. Los clientes pueden ver la vivienda, pero muchos confían en nosotros porque conocen nuestra trayectoria y compran por las fotos", señala Iranzo. En los casos de pisos de obra nueva, suelen apuntarse al sorteo entre cuarenta y cincuenta potenciales compradores.

Modelo de negocio

El modelo de negocio de la compañía consiste en cobrar una comisión de 4.000 euros por cada piso vendido con independencia de su precio. La compañía empezó en València hace tres años, pero poco a poco ha ido expandiendo su radio de acción. El elevado coste de la vivienda en el Cap i Casal ha provocado que Invernomics busque oportunidades en el área metropolitana, Castellón y Murcia. "En Torrent hemos vendido viviendas de 75 metros cuadrados por 90.000 euros", aclara.

Financiación

El 80 % de los clientes de Invernomics financia la compra de la vivienda con una hipoteca. La compañía también ofrece un servicio de búsqueda de hipoteca. Sergio Iranzo apunta que la mayoría de las personas que gana el sorteo acaba comprando la vivienda. "Pueden caerse un 10 % de las operaciones", apunta. Esta media es similar a la del resto del mercado inmobiliario.