Consum, cincuenta años de expansión en el Mediterráneo

Medio siglo comprando en Consum. La cooperativa valenciana congregará este jueves en València -en el Museu de les Ciències- a más de 1.200 personas para celebrar el 50º aniversario de su constitución. En estas cinco décadas de historia la cadena de supermercados -sexta en el ranking español del sector de la distribución comercial- ha expandido su modelo de éxito en todo el arco mediterráneo y preparará su desembarco en Madrid, donde hará un ambicioso plan de expansión tras la apertura de un nuevo centro logístico en Toledo.

La firma valenciana celebra su primer medio siglo de historia tras la apertura de su primer establecimiento ubicado en Alaquàs, en 1975. Desde esta localidad un pequeño grupo promotor y un colectivo de 600 socios consumidores iniciaban una aventura empresarial que en 2025 es un modelo de éxito en el ámbito de la distribución comercial en España. A lo largo de este año, Consum ha organizado diversos eventos para celebrar esta efeméride. Recientemente, repartió algo más de 80.000 raciones de tarta entre sus clientes y trabajadores. La celebración tuvo lugar el pasado 14 de noviembre en las sedes y plataformas logísticas-cubriendo los tres turnos-, y por la tarde, de forma simultánea, en las más de 500 tiendas Consum de su red comercial.

Socios-trabajadores

Consum no tiene accionistas como sí aglutinan grandes imperios familiares (o no), bancos o fondos de inversión. Pertenece a sus 24.000 socios-trabajadores y cinco millones de socios clientes (este último dato la sitúa ya como la cooperativa española con mayor número de afiliados). «En esta vida hay dos maneras de ver las empresas: el beneficio o las personas». Así se expresaba el actual presidente de Consum, Francesc Llobell, al valorar la trayectoria de la cooperativa. En 2023, fue pionera en España en el ámbito de la distribución comercial al implantar la semana laboral de cinco días para la plantilla de todos sus súper. Se convirtió así en la primera empresa de retail en aplicar esta medida de conciliación en todas sus tiendas. Actualmente, Consum ya supera los 1.000 supermercados entre propios y franquiciados Charter, distribuidos por Cataluña, Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón.

Comité de dirección de Consum, durante la presentación de los resultados de 2024. / M.A. Montesinos

De cara al futuro, en un negocio dominado por la concentración, la transformación digital y el lento, aunque imparable, aumento del canal de venta por internet, la cooperativa afianza su expansión hacia el sur y sudeste de España, con la compra de dos parcelas en los centros logísticos de Noblejas (Toledo) y Antequera (Málaga). Consum cerró el ejercicio 2024 con unos beneficios de 108,7 millones de euros, un 7,5% más que el año anterior y una facturación de 4.707,3 millones, un 7,3% más. En total, los socios trabajadores se repartieron algo más de 65,5 millones, lo que supone un reporte medio de 3.404,54 euros por persona durante el pasado ejercicio. Segunda en la Comunitat Valenciana y sexta en España, la cadena de distribución se adentra en su próximo medio siglo. Cuenta con más de 5 millones de socios-clientes y una red comercial de más de 1.000 establecimientos entre tiendas propias y franquicias Charter.