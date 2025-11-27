Davante Emprende 2025 premia cinco proyectos de impacto entre 300 participantes

La sede de Davante ha acogido esta semana el acto de clausura de Davante Emprende 2025, la primera edición del programa de impulso al emprendimiento que ha reunido a cerca de 300 personas inscritas y que culmina con la selección de cinco proyectos ganadores.

El jurado destacó la calidad general de las propuestas, subrayando que “la elección no ha sido fácil, ya que la mayoría de los proyectos son muy interesantes y con muchas posibilidades de prosperar”.

Los cinco proyectos seleccionados en Davante Emprende 2025

El premio en metálico, valorado en 2.500 euros, recayó en Electricbusters, liderado por Francisco José Lizana. Su proyecto ofrece servicios de instalaciones y mantenimiento eléctrico, fotovoltaico y de telecomunicaciones, incorporando además legalización y actualización de sistemas obsoletos, y una apuesta diferenciadora por la identidad visual de su marca, con una furgoneta llamativa inspirada en clásicos televisivos.

Cristina Rodríguez, diseñadora y estilista; Eva Bonachela, directora de la Escuela de Diseño de Davante y Genel Romero, experta en moda, marketing y comunicación, participaron en la gala de los premios Davante Emprende 2025. / DAVANTE

La mención especial por el desarrollo del proyecto, dotada con 500 euros, fue para Loro Mágina, de María del Carmen Herrera, una iniciativa dedicada al bienestar integral de psitácidas y a la creación de materiales de enriquecimiento ambiental y talleres formativos dirigidos tanto a particulares como a organizaciones.

El curso de formación valorado en 3.000 euros lo obtuvo Effet Levier, de Giselle Greco, un proyecto especializado en acompañamiento estratégico para inversiones inmobiliarias que abarca todas las fases del proceso, desde la evaluación del inmueble hasta su valorización en el mercado.

El reconocimiento que cubre la cuota de autónomos junto a una licencia de SAGE, ambos con un año de duración, fue concedido a MICOEM, impulsado por Milagros Morantín, que propone un servicio rápido y asequible de análisis microbiológicos de aguas, superficies y alimentos especialmente orientado a zonas rurales.

Finalmente, el acompañamiento especializado de Rampa Factory fue otorgado a Free Soul, de Tania Núñez, un proyecto que promueve el consumo consciente a través de un catálogo curado de bebidas sin alcohol, experiencias, asesoría al sector HoReCa y distribución para negocios que buscan diversificar su oferta.

Amya Cañas y Michelle Menghini, de Davante. / DAVANTE

Un jurado de reconocido prestigio El jurado de esta edición de Davante Emprende 2025 estuvo formado por: Joaquín Gonzalez del Pino , CEO de GFS Consulting y Rampa Factory

, CEO de GFS Consulting y Rampa Factory Constanza Pedreira Salgado , Corporate Sustainability and Foundation Project Manager en Fundación PwC España

, Corporate Sustainability and Foundation Project Manager en Fundación PwC España Carla Avilés Rogel , directora general de la Fundación Globalcaja HXXII

, directora general de la Fundación Globalcaja HXXII Isabel Hernández López , Sage Foundation Manager para el sur de Europa

, Sage Foundation Manager para el sur de Europa Michele Menghini, director de Impacto y Sostenibilidad en Davante.

Una formación especializada para fomentar el emprendimiento

Con este acto concluye una edición que comenzó en abril con la fase de formación, en la que los participantes accedieron a contenidos especializados a través de la plataforma e-learning de Davante y asistieron a webinars y encuentros centrados en el emprendimiento, finalizando con la obtención de un certificado de formación.

La comunidad creada a lo largo de estos meses, junto con los aprendizajes adquiridos en cada etapa del programa, ha contribuido a que los proyectos finalistas alcancen una mayor madurez y capacidad de impacto.

Ganadores y representantes de Davante en la clausura del programa Emprende 2025. / DAVANTE

Gianpaolo Santorsola, CEO de Davante, ha concluido esta primera edición subrayando que “cerramos esta primera edición de Davante Emprende con la ilusión de haber contribuido a aquello que representa la esencia de nuestra formación: ofrecer un aprendizaje práctico, con todos los recursos necesarios, para poner en marcha nuevos negocios de impacto.”

Davante reafirma así su compromiso con el impulso del talento emprendedor y con la creación de oportunidades para que ideas con potencial transformador puedan desarrollarse y consolidarse.

El evento puede volver a verse íntegro en a televisión educativa de Davante en el siguiente enlace: https://tv.masterd.es/emprende-con-davante