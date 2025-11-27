El ERE de Telefonica afectará a un tercio de sus empleados valencianos

Los despidos previstos por Telefónica dentro de su multitudinario ERE afectarán a uno de cada tres trabajadores de la firma en la Comunitat Valenciana. Es lo que trasladan a este diario fuentes sindicales consultadas en relación a un expediente abierto por la compañía de telecomunicaciones que se enmarca en su estrategia de ahorro de costes. Un movimiento que, a nivel nacional, se va a aplicar en siete de sus filiales españolas con la previsión de que salgan hasta 6.088 empleados (el 35,3 % del total). De ellos, aproximadamente 270 se darán en la Comunitat Valenciana, representando así un 35 % de los 750 trabajadores de los que se compone su plantilla en la autonomía.

El grueso de las salidas

Estos movimientos comenzaron a trascender el pasado lunes cuando se dio a conocer que las primeras 5.319 salidas estaban vinculadas a Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, además de a su compañía de televisión Movistar+. Ya este martes la dirección de la mercantil desveló a los sindicatos algunas nuevas salidas. En concreto, su propuesta de aplicar un recorte de 378 trabajadores en la matriz Telefónica SA, que supone un 32,5 % de la plantilla total compuesta por 1.160 empleados; además de ejercer otras 140 salidas en Telefónica Global Solutions, sobre una plantilla de 638 persona (un 21,94 % del total); y de despedir a otros 233 empleados en Telefónica Innovación Digital, un 23,46 % del contingente laboral total de 993 personas en esta sociedad.

Pero, ¿qué hay detrás de este gran ajuste? La dirección de Telefónica ha comunicado que los ERE están motivados por “causas organizativas, técnicas y de producción”. Teniendo esto como base, la cifra de afectación -con más de 6.000 salidas previstas en la primera propuesta de la compañía, algo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tildado de "indecente"- previsiblemente se reducirá durante el proceso de negociación entre la dirección y los sindicatos que se desarrollará durante las próximas semanas. Unas conversaciones que han arrancado hoy mismo y que la compañía aspira a que se resuelvan por una vía exprés.

Cerrarlo antes de final de año

El objetivo de Telefónica es cerrar un acuerdo con los sindicatos antes de fin de año y cargar en las cuentas de este ejercicio el coste milmillonario que tendrá el proceso de despido colectivo. Los plazos son muy ajustados. Una vez formadas las mesas de negociación de todos los ERE, ambas partes dispondrán de un mes para pactar los términos del ajuste de plantilla, justo para llegar con un acuerdo antes de fin de año o muy a principios del siguiente.