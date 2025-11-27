Foro España 360
Los expertos en empleo reivindican a la persona como centro del mercado laboral
El Conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia, José González Vázquez, y Javier Cantera, Consejero de Auren y presidente de la Fundación Personas y Empresa, departieron sobre el estado del mercado de trabajo actual
Autoridades del ámbito público y empresarial han reclamado hoy en el 'Foro España 360', organizado por Prensa Ibérica, colocar a las personas como centro del mercado de trabajo del presente.
En una mesa redonda moderada por Marisa Goñi, directora del Diario de Mallorca, el Conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia, José González Vázquez, ha reflexionado acerca de las medidas de su gobierno para fomentar el mercado de trabajo. "Tenemos un modelo organizado, tutelando todo el proceso y buscando personas que vengan a aportar, ya sea a través de la mano de obra o del emprendimiento", sostuvo.
Por su parte, Javier Cantera, Consejero de Auren y presidente de la Fundación Personas y Empresa, puso de manifiesto el conflicto que existe en la actualidad entre los conceptos de productividad y conciliación. "El gran problema es que pensamos que hay dos personas: la que trabaja y la que es persona. Es muy importante cuidarse, también en la faceta ociosa, para tener un buen trabajo en sí mismo", reflexionó. Cantera apuntó a su vez la importancia del tercer pilar de la salud: el sueño, del que ya se realizan formaciones en EE.UU.
Atendiendo a la relación entre formación y empresa, González Vázquez puso de manifiesto el "gran desajuste" que existe entre las necesidades de las compañías y la rigidez de la formación. "Tenemos que afinar los contenidos, buscando las competencias que mejoren la empleabilidad", sostuvo, planteando el ejemplo de microformaciones gestionadas por las propias empresas para cubrir necesidades laborales concretas.
Cantera, por su parte, explicó la importancia en el mercado laboral de las habilidades blandas. "Esas variables, como el humor o la capacidad de llegar a la gente, que antes no se medían, cada vez van a ser más tangibles", apostilló.
