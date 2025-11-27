Subida salarial de los funcionarios: cantidades, a cuántos trabajadores afecta y cuándo se cobrará

El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios en la función pública para subir el salario de los empleados públicos. El Ejecutivo ha cerrado la actualización tanto de las nóminas de este año, como la de años venideros y hasta alcanzarlo ha mantenido varias reuniones con CCOO, UGT y Csif. El acuerdo rubricado afecta directamente al bolsillo de millones de personas en los distintos escalones y ámbitos de la Administración.

Estas son las claves de un acuerdo ya cerrado y que se oficializará próximamente y que, según coinciden Gobierno y centrales, garantiza que los salarios públicos suban durante los próximos años a un nivel similar (o en algunos años concretos por encima) que los precios.

El Gobierno ha pactado subir el salario de los funcionarios un 11% de manera acumulada hasta el año 2028. Es decir, se compromete a acordar los incrementos correspondientes a los ejercicios 2025 -pendiente desde enero-, 2026, 2027 y 2028. Ese 11%, en términos netos por el efecto arrastre, asciende a un 11,4%, según estimaciones sindicales.

Cómo se distribuirá la subida dependerá de una variable, la inflación del año que viene. Si el IPC de 2026 es igual o superior al 1,5%, la distribución de dichos incrementos quedará de la siguiente manera:

2025: +2,5%

2026: +2%

2027: +4,5%

2028: +2%

Si el IPC del año que viene es inferior al 1,5% -las previsiones dan una horquilla de entre el 1,8% y el 2,3%-, la distribución quedaría de la siguiente manera:

2025: +2,5%

2026: +1,5%

2027: +5%

2028: +2%

Este 2025 la subida propuesta es del 2,5%, que se abonaría en una 'súper paga' en el mes de diciembre, junto a la paga extra de Navidad. Si se mira hacia el sector privado, este año los convenios colectivos que se están renovando se firman al 4,15% y las pensiones públicas presumiblemente subirán entre un 2,6% y un 2,7%.

Los incrementos que han acordado Gobierno y sindicatos afectarán a más de tres millones de empleados del sector público. Y es que lo que se negocia a nivel estatal luego es de obligado cumplimiento para el resto de entes del sector público, desde las comunidades autónomas, hasta los municipios, pasando por las empresas públicas.

La cifra final de cuánto acaben subiendo los sueldos variaría sustancialmente dependiendo de su categoría, antigüedad y destinación, entre otros.

Por poner un ejemplo, un trabajador de la Generalitat de Catalunya, de la categoría C2 -uno de los más numerosos- y con un trienio cobra hoy un salario de 1.494 euros mensuales (en 14 pagas). Si se le aplica un incremento acumulado del 11% -que no es lo mismo que subir directamente el salario un 11%-, ese rondará los 1.664 euros. Es decir, el acuerdo implicará un aumento final del sueldo de 170 euros mensuales para esa categoría y esa antigüedad.

Desde enero que las nóminas públicas están congeladas y ahora el Gobierno propone corregirlo a efecto retroactivo a 1 de enero de 2025.

Para abonarla, deberá hacerlo a través de una paga extraordinaria que compense los meses de retraso y, según la última oferta puesta encima de la mesa, esta se abonará durante el mes de diciembre.

Los empleados públicos, al menos de la AGE, cobrarían una 'súper paga', ya que los atrasos coincidirán con la paga extra de Navidad. El resto de entidades públicas actualizarán sus nóminas cuando puedan, lo que puede implicar que se demoren más allá de Navidad.

No existe un consenso entre los tres sindicatos más representativos en la Función Pública. El Gobierno ha logrado convencer a los sindicatos Csif y UGT, mientras CCOO se abstiene y meditará si se suma a un acuerdo