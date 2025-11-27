La IA y el liderazgo humano, piezas clave en la gestión del talento

La gestión del talento tiene por delante importantes retos, que abren, a su vez, un abanico de oportunidades de crecimiento. Adaptarse a las nuevas tendencias en el mercado del empleo supone aplicar la Inteligencia Artificial para optimizar procesos, contar con un propósito y una cultura empresarial sólida, mejorar la experiencia, la comunicación y la escucha, fomentar la formación y el desarrollo profesional de la plantilla, generar entornos laborales más sostenibles e inclusivos... Apostar por la atracción y la fidelización del talento es apostar por la salud de la empresa.

Estas fueron algunas de las clave que se trataron ayer el foro "Valencia, Tierra de Talento", organizado por Levante-EMV y Prensa Ibérica, con el impulso de Top Employers Institute, Grupo La PlanaPowerCoESIC y la Universitat de València, en el que se dieron cita empresas y expertos que están liderando la transformación del mercado de trabajo.

El evento, celebrado en la sede de The Terminal Hub, arrancó con la ponencia de Eva Collado Durán, consultora, formadora, conferenciante internacional y escritora, bajo el título "Marca Personal Profesional y Marca Corporativa: el binomio perfecto". La experta afirmó que estamos viviendo una nueva realidad en la que el P2P (en inglés, person to person), el boca a boca entre profesionales, se ha trasladado a los canales digitales y tiene un peso muy importante en la gestión de marca y atracción de talento, ya que lo que transmiten los trabajadores genera más confianza que lo que transmite el CEO o el comité de dirección de la empresa.

La consultora experta y formadora Eva Collado Durán / Daniel Tortajada

Así, destacó la importancia de desarrollar y dar herramientas al equipo para que se conviertan en embajadores internos de la marca y contribuyan a comunicar los valores y la misión de la compañía, multiplicando el alcance del mensaje. "Es una ventaja competitiva que hoy no nos podemos perder", afirmó.

Después, se dio comienzo a la primera de las mesas de debate, moderada por Juanma Romero, director de Levante TV, en la que participaron Pablo Lozano, responsable de Atracción de Talento y Employer Branding de NTT DATA; Diana Lodin, directora de Talento de Generali Seguros; y Ricard Guerrero, chief Human Resources Officer de PowerCo Spain, quienes reflexionaron sobre la "Atracción y desarrollo del talento en un entorno de disrupción tecnológica".

Mesa redonda de Ricard Guerrero (PowerCo Spain); Diana Lodin, (Generali Seguros); y Pablo Lozano (NTT DATA) / Daniel Tortajada

Los tres coincidieron en señalar que la Inteligencia Artificial mejora y optimiza procesos tanto en la selección del personal, como en la fidelización y el desarrollo dentro de la compañía. En los últimos años, además, esta tecnología se ha vuelto más accesible y transparente. Ahora, se puede agilizar el filtrado de perfiles, se facilita la escucha de la experiencia del candidato, se fomenta el engagement y las sinergías dentro del equipo, se personaliza la evolución de la carrera profesional... Pero, insistieron, es crucial no perder de vista que, detrás de cada perfil, cada dato analizado, hay una persona. El componente humano es fundamental. Es la tecnología la que tiene que estar al servicio del talento, y no al revés, finalizaron.

Tras este coloquio, llegó el turno de la ponencia de Massimo Begelle, Regional Manager para España e Italia de Top Employers Institute. Durante su charla "Is HR at a crossroads in the new age of work?", el experto abordó el papel que juegan los Recursos Humanos en un mercado laboral en constante cambio. En este sentido, expuso cinco tendencias actuales: construir espacios de trabajo sostenibles; adaptarse al nuevo sentido de pertenencia; transformar la experiencia del empleado para todo el mundo; ser neuroinclusivos desde el diseño de la empresa; y potenciar el liderazgo a través de la IA.

Massimo Begelle (Top Employers Institute) / Daniel Tortajada

Pertenencia y fidelización

El encuentro se retomó tras una pausa para favorecer el networking con la segunda mesa de debate, que contó con la presencia de José Luis Risco, Partner Talent Leader en EY Spain; Victoria Chico de Gracia, P&C Business Partner de Coca-Cola Europacific Partners; Marta Rebull, directora de Personas y Organización en Prensa Ibérica; y Belén Macías, directora de la Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC Business & Marketing School.

Los ponentes centraron la conversación en "El nuevo sentido de pertenencia: el reto de implicar a cinco generaciones de empleados". El gran desafío es lograr que toda la plantilla, independientemente de la edad, se sienta comprometida con la empresa, teniendo en cuenta, además, un contexto actual en el que el talento más joven busca una mayor fluidez laboral.

Para conseguir esa fidelización, plantearon cuestiones como la transparencia en la comunicación; contar con una cultura de empresa sólida que pueda motivar e inspirar; elaborar planes de engagement; acompañamiento en su desarrollo profesional, así como en su salida de la compañía para no cerrar las puertas a un posible retorno, el concepto de offboarding; fomentar un liderazgo más colaborativo; o favorecer el feedback. El resultado, subrayaron los ponentes, de aunar el legado y la experiencia de las generaciones con más trayectoria con las nuevas generaciones es muy positivo.

Mesa redonda de Mariam Pedreira (Top Employers Institute); Belén Macías (ESIC Business & Marketing School); Marta Rebull (Prensa Ibérica);Victoria Chico de Gracia (Coca-Cola Europacific Partners); y José Luis Risco (EY Spain) / Daniel Tortajada

A continuación, los y las asistentes pudieron escuchar el diálogo con Ibaia Piquer, responsable de Comunicación, Cultura y Marca Empleadora del Grupo La Plana; y Mar Simarro, del equipo de Comunicación, Personas y Talento de Grupo La Plana. La compañía, que cuenta con 700 trabajadores en seis ubicaciones geográficas distintas en España, ha realizado una apuesta firme por el talento y la comunicación.

En este sentido, ha diseñado una nueva propuesta de valor al empleado basada en la seguridad, talento y bienestar, asociada a todo un plan de acciones. Entre ellas, la nueva estrategia de preonboarding y onboarding para mejorar la experiencia de incorporación a la empresa. Asimismo, destacaron la puesta en marcha de la plataforma de formación propia La Plana Conecta; así como del programa de embajadores de marca, para aquellos empleados y empleadas que quieran hacer de altavoces de la compañía.

Diálogo entre Mar Simarro e Ibaia Piquer (Grupo La Plana) / Daniel Tortajada

Sostenibilidad y bienestar

Por último, tuvo lugar la tercera mesa de debate, con la presencia de Nuria Jiménez, directora de Personas y Cultura Corporativa de Caixa Popular; José Félix Lozano Aguilar, catedrático de la Universitat Politècnica de València e investigador de la Fundación Étnor; Ibán Molina, delegado institucional de Iberdrola en la Comunitat Valenciana; y María Ángeles Aguilar, experta y consultora en RR. HH., cultura y empleabilidad de Top HR España.

Con la premisa de "Empresas con propósito. La importancia de la sostenibilidad y bienestar", hicieron hincapié en la relevancia de contar con un propósito, una meta común, para generar compromiso. Pero no es suficiente. Es crucial que exista una coherencia entre los valores y la misión de la empresa y las acciones que se llevan a cabo. En la misma línea, sostuvieron que la fidelización del talento está correlacionada con el bienestar físico y mental, cuidando a la plantilla se genera un mayor orgullo de pertenencia y mejores resultados. Con todo, coincidieron en que la gobernanza sostenible y la rentabilidad económica son compatibles.

Mesa redonda de María Ángeles Aguilar (Top HR España); Ibán Molina (Iberdrola); José Félix Lozano Aguilar (Fundación Étnor); y Nuria Jiménez (Caixa Popular) / Daniel Tortajada

El cierre del acto estuvo a cargo de Massimo Begelle, que volvió a ofrecer a los asistentes su experiencia en el campo de los Recursos Humanos. En este caso, se centró en el liderazgo potenciado por la IA, que no es más que aquel que utiliza la tecnología para impulsar la toma de decisiones, pero sin reemplazar su capacidad de juicio. Esta estrategia, según ha identificado Top Employers Institute, se ha de basar en cinco pilares: confianza digital, diseño centrado en lo humano, gestión ética, empatía aplicada y capacidad de entender el sistema donde estamos operando. "La IA puede potenciar nuestras organizaciones, pero solo el liderazgo humano les puede dar propósito y eso lo que realmente engancha a las personas", concluyó.